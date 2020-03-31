Госдума частично перейдет на режим удаленной работы после президентских каникул

Две трети сотрудников аппарата Государственной думы перейдут на дистанционную работу из-за пандемии со следующей недели. Речь идет о сотнях человек, 31 марта пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Собеседник отметил, что каждое из управлений аппарата уже перевело на удаленку примерно половину сотрудников, число их увеличится примерно до двух третей.

Пленарное заседание депутатов, назначенное на 2 апреля, будет отменено.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Большинство регионов страны ввели бессрочный карантин.