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31.03.2020 20:19
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Госдума частично перейдет на режим удаленной работы после президентских каникул

Две трети сотрудников аппарата Государственной думы перейдут на дистанционную работу из-за пандемии со следующей недели. Речь идет о сотнях человек, 31 марта пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Собеседник отметил, что каждое из управлений аппарата уже перевело на удаленку примерно половину сотрудников, число их увеличится примерно до двух третей.

Пленарное заседание депутатов, назначенное на 2 апреля, будет отменено.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Большинство регионов страны ввели бессрочный карантин.

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Комментарии (1)

Nafanka
Да они -привычные справятся, всё равно большинство заседания прогуливает! Им не привыкать к "удалённой работе" последние лет 20, не то что нам!
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