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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 20:08
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На въездах в Гатчину расставили патрули. Контролируют дороги в Петербург и соседние районы

Выезды ещё одного областного города усилены патрулями дорожной полиции и дружинников. Попасть и покинуть Гатчину ещё можно, но вопросов о прописке и месте работы от правоохранителей уже не избежать.

Как сообщает 47news, патрули ДПС и дружинников к вечеру 31 марта можно встретить на дорогах из Гатчины в сторону Петербурга и других областных районов. Чтобы миновать полицейских, придётся показать паспорт с местной регистрацией либо справку от начальства, которая подтвердит, что нерабочая неделя её график не изменила.

Такой порядок будет действовать как минимум до окончания «президентских каникул», то есть до 5 апреля, уточнили в администрации. При этом чиновники подчеркнули, что Гатчина не закрыта, как Волхов.

Некоторые очевидцы, заметившие оживление на выездах, как будто разглядели среди патрулей гвардейцев. Дежурный по Северо-Западному округу войск национальной гвардии уточнил «Фонтанке», что подобных задач на данный момент не поступало, все войска находятся на месте.

Передвижения по Ленобласти накануне из-за распространения коронавируса ограничил губернатор Александр Дрозденко. Ходить и ездить жителям 47 региона можно только в границах того района, где они прописаны. Бетонные блоки установили по периметру Волхова, как в осаде оказался Мурино, Изоляция предстоит Янино, Энколово, деревне Глинка и Кингисеппу. «Фонтанка» рассказывала, как работает аналогичный режим в Петербурге.

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Комментарии (4)

Что за бред???? Нет ни каких кордонов. Ни кто ни кого не останавливает! Там сотрудники полиции ловили наркомана на авто. Производили обыск. Прежде, чем дезинформировать население, уточняйте информацию в МВД!
atf
Гатчинские всегда были немного тово, чуть что перекрывать дорогу на майские обязательно, да и в другой любой день просто потому что много машин через них едет. И хотя я знаю что нужно сказать вахтерам чтобы проехать, все таки лучше этот городок объехать, дорог там много.
veteran78
В царской резиденции Гатчино жись кипит и булькает покруче чем в Парижах и Амҫердамах ихних !
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