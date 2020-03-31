На въездах в Гатчину расставили патрули. Контролируют дороги в Петербург и соседние районы
Выезды ещё одного областного города усилены патрулями дорожной полиции и дружинников. Попасть и покинуть Гатчину ещё можно, но вопросов о прописке и месте работы от правоохранителей уже не избежать.
Как сообщает 47news, патрули ДПС и дружинников к вечеру 31 марта можно встретить на дорогах из Гатчины в сторону Петербурга и других областных районов. Чтобы миновать полицейских, придётся показать паспорт с местной регистрацией либо справку от начальства, которая подтвердит, что нерабочая неделя её график не изменила.
Такой порядок будет действовать как минимум до окончания «президентских каникул», то есть до 5 апреля, уточнили в администрации. При этом чиновники подчеркнули, что Гатчина не закрыта, как Волхов.
Некоторые очевидцы, заметившие оживление на выездах, как будто разглядели среди патрулей гвардейцев. Дежурный по Северо-Западному округу войск национальной гвардии уточнил «Фонтанке», что подобных задач на данный момент не поступало, все войска находятся на месте.
Передвижения по Ленобласти накануне из-за распространения коронавируса ограничил губернатор Александр Дрозденко. Ходить и ездить жителям 47 региона можно только в границах того района, где они прописаны. Бетонные блоки установили по периметру Волхова, как в осаде оказался Мурино, Изоляция предстоит Янино, Энколово, деревне Глинка и Кингисеппу. «Фонтанка» рассказывала, как работает аналогичный режим в Петербурге.