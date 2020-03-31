На въездах в Гатчину расставили патрули. Контролируют дороги в Петербург и соседние районы

Выезды ещё одного областного города усилены патрулями дорожной полиции и дружинников. Попасть и покинуть Гатчину ещё можно, но вопросов о прописке и месте работы от правоохранителей уже не избежать.



Как сообщает 47news, патрули ДПС и дружинников к вечеру 31 марта можно встретить на дорогах из Гатчины в сторону Петербурга и других областных районов. Чтобы миновать полицейских, придётся показать паспорт с местной регистрацией либо справку от начальства, которая подтвердит, что нерабочая неделя её график не изменила.