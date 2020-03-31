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31.03.2020 20:01
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Как отличить волонтера от мошенника и куда звонить пенсионерам за помощью в изоляции в Петербурге

Самоизолироваться в обязательном порядке, согласно постановлению губернатора Александра Беглова, предписано 801 тысяче петербургских пенсионеров старше 65 лет. Из них 37 тысяч живут одни. Помощь им будут оказывать волонтеры, которых в городе уже больше тысячи человек.

Узнать волонтеров можно по бейджу на шее с фотографией и телефоном на обратной стороне, по которому можно проверить, точно ли пришел помощник, а не мошенник.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец 31 марта на канале «Санкт-Петербург» рассказала, что обратиться за помощью к добровольцам можно для покупки продуктов, предметов первой необходимости, лекарств. Причем не только пенсионерам, но и маломобильным гражданам или, например, одиноким мамам, которым не с кем оставить ребенка.

Заявки на волонтеров принимают по общефедеральному многоканальному телефону 8-800-200-34-11. Затем ее перенаправляют в город, откуда поступило обращение.

Обратную связь обещают через 30–40 минут. Позвонит волонтер, который придет и уточнит сроки визита — можно заказать помощь не только день в день, но и на конкретное время. Если кто-то стучится в дверь без обращения, то, скорее всего, это мошенник.

Те, кому нужна помощь, также могут звонить в Петербурге по номерам:

  • 576-05-76 — Служба поддержки для пенсионеров;
  • 8-800-100-00-00 — Почтовая служба.

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Комментарии (4)

260754641
Бейдж с телефоным номером на обратной стороне, а там еще один мошенник ответит.
Александра Чайкина
С самолета и сразу в карантин в пустующую несколько месяцев квартиру. Кухня, естественно, пустая. Несколько дней назад как инвалид и пенсионер звонила в эти службы. Все записали, много наобещали, но волонтеров так и нет. Зато повалили на телефон реклама и спам-звонки. Заказываю еду из ресторанов. Дорого очень и совершенно не вкусно. А я так соскучилась по своей кухне!
Иван Оклахома
Да проще простого - ежели после визита волонтеров пропали все сбережения, значит это были мошенники.
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