Как отличить волонтера от мошенника и куда звонить пенсионерам за помощью в изоляции в Петербурге
Самоизолироваться в обязательном порядке, согласно постановлению губернатора Александра Беглова, предписано 801 тысяче петербургских пенсионеров старше 65 лет. Из них 37 тысяч живут одни. Помощь им будут оказывать волонтеры, которых в городе уже больше тысячи человек.
Узнать волонтеров можно по бейджу на шее с фотографией и телефоном на обратной стороне, по которому можно проверить, точно ли пришел помощник, а не мошенник.
Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец 31 марта на канале «Санкт-Петербург» рассказала, что обратиться за помощью к добровольцам можно для покупки продуктов, предметов первой необходимости, лекарств. Причем не только пенсионерам, но и маломобильным гражданам или, например, одиноким мамам, которым не с кем оставить ребенка.
Заявки на волонтеров принимают по общефедеральному многоканальному телефону 8-800-200-34-11. Затем ее перенаправляют в город, откуда поступило обращение.
Обратную связь обещают через 30–40 минут. Позвонит волонтер, который придет и уточнит сроки визита — можно заказать помощь не только день в день, но и на конкретное время. Если кто-то стучится в дверь без обращения, то, скорее всего, это мошенник.
Те, кому нужна помощь, также могут звонить в Петербурге по номерам:
- 576-05-76 — Служба поддержки для пенсионеров;
- 8-800-100-00-00 — Почтовая служба.