Как отличить волонтера от мошенника и куда звонить пенсионерам за помощью в изоляции в Петербурге

Самоизолироваться в обязательном порядке, согласно постановлению губернатора Александра Беглова, предписано 801 тысяче петербургских пенсионеров старше 65 лет. Из них 37 тысяч живут одни. Помощь им будут оказывать волонтеры, которых в городе уже больше тысячи человек.



Узнать волонтеров можно по бейджу на шее с фотографией и телефоном на обратной стороне, по которому можно проверить, точно ли пришел помощник, а не мошенник.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец 31 марта на канале «Санкт-Петербург» рассказала, что обратиться за помощью к добровольцам можно для покупки продуктов, предметов первой необходимости, лекарств. Причем не только пенсионерам, но и маломобильным гражданам или, например, одиноким мамам, которым не с кем оставить ребенка.