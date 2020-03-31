Житель британского города Стивенидж совершает регулярные вылазки в город, маскируясь под куст. Его соседи следят за передвижениями и выкладывают ролики в TikTok.



Первый ролик появился в аккаунте молодой британской пары несколько дней назад. Их сосед, полностью облаченный в маскировочный костюм зеленого цвета, выходит со двора, приседает у клумбы, перебегает дорогу и ложится на газоне. Авторы видео считают, что так он прячется от полиции, которая может оштрафовать его за нарушение правил карантина.

