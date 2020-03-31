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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 15:31
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Британец замаскировался под куст, а его дети — под мусорные мешки. Так они сбегают из карантина

Житель британского города Стивенидж совершает регулярные вылазки в город, маскируясь под куст. Его соседи следят за передвижениями и выкладывают ролики в TikTok.

Первый ролик появился в аккаунте молодой британской пары несколько дней назад. Их сосед, полностью облаченный в маскировочный костюм зеленого цвета, выходит со двора, приседает у клумбы, перебегает дорогу и ложится на газоне. Авторы видео считают, что так он прячется от полиции, которая может оштрафовать его за нарушение правил карантина.

@maddiedavies.x

Next door neighbour trying hard not to get caught whilst on lockdown... ##foryou ##fyp ##foryoupage ##viral ##tiktok ##foryoupagethis ##safehands ##4u

♬ original sound - maddiedavies.x

Всего к 31 марта они сняли четыре таких видео, на одном из них кроме человека-куста появляются два человека-мусорных мешка. Авторы сообщают, что так мужчина вывел на прогулку детей.

@maddiedavies.x

Next door neighbour trying hard not to get caught with the kids on lockdown😂 ##foryou ##foryoupage ##fyp ##viral ##tiktok ##foryoupagethis ##4u ##safehands

♬ original sound - maddiedavies.x

В Великобритании заражены коронавирусом 22 465 человек, почти полторы тысячи умерли. В мире, по последним данным, больше 800 тысяч больных COVID-19.

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