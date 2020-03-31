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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 14:40
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За два шага до миллиона. Россия вошла в первую тридцатку стран мира по количеству зараженных

Больше 800 тысяч человек в мире заразились коронавирусной инфекцией. Новая сотня тысяч прибавляется раз в два дня.

Такие данные следуют из статистики университета Джона Хопкинса на половину третьего дня 31 марта. Почти 39 тысяч человек умерли, 11,5 тыс. из них в Италии. Поправились 170 тысяч, почти половина из которых китайцы. Больных 800049 человек, 164 тысячи в США, 101 тысяча в Италии, почти столько же в Испании.

Россия поднялась на 27-е место в списке, преодолев с воскресенья 5 позиций. В стране 2337 больных, 17 умерших и 121 выздоровевший.

Предыдущий шаг, 700 тысяч больных, был достигнут вечером воскресенья. 600 тысяч — еще за два дня до этого.

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Комментарии (12)

Snaky
"Хоть в чём-то мы америку догнали"(с) :))
rybalka
За два шага до миллиона. Россия вошла в первую тридцатку стран мира по количеству зараженных

Фонтанка превзошла самоё себя этим шедевральным заголовком. Видимо, тоже вошла в какую-то "тридцатку" или даже "десятку".
michailPotapov
Лаврову слово ))
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