За два шага до миллиона. Россия вошла в первую тридцатку стран мира по количеству зараженных

Больше 800 тысяч человек в мире заразились коронавирусной инфекцией. Новая сотня тысяч прибавляется раз в два дня.



Такие данные следуют из статистики университета Джона Хопкинса на половину третьего дня 31 марта. Почти 39 тысяч человек умерли, 11,5 тыс. из них в Италии. Поправились 170 тысяч, почти половина из которых китайцы. Больных 800049 человек, 164 тысячи в США, 101 тысяча в Италии, почти столько же в Испании.



Россия поднялась на 27-е место в списке, преодолев с воскресенья 5 позиций. В стране 2337 больных, 17 умерших и 121 выздоровевший.

