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31.03.2020 12:55
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Доставка не доехала: грузовик на трассе Вологда — Новая Ладога, смахнув ограждения, снёс себе часть кабины

Серьёзное ДТП произошло в Ленинградской области утром 31 марта. Всё будто как в обычное «мирное» время, но есть одна деталь, указывающая на «период изоляции»: машина, судя по надписи на фургоне, принадлежит службе доставки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 8 часов на 514-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога (Волховский район) 28-летний мужчина на автомобиле «Ивеко» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что грузовик снёс несколько десятков метров металлического забора, кабина его смята и разбита.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку.

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