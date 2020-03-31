Серьёзное ДТП произошло в Ленинградской области утром 31 марта. Всё будто как в обычное «мирное» время, но есть одна деталь, указывающая на «период изоляции»: машина, судя по надписи на фургоне, принадлежит службе доставки.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 8 часов на 514-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога (Волховский район) 28-летний мужчина на автомобиле «Ивеко» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что грузовик снёс несколько десятков метров металлического забора, кабина его смята и разбита.