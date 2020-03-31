Коронавирусная инфекция вернула Кронштадту статус закрытого города и изолировала его от гостей. Во вторник вьезд контролирует полиция, но администрция такого решения ещё не принимала.

«Проверяют документы, смотрят прописку, хотя никаких предупреждений вчера не было. Фуры разворачивают. Пока стоим в пробке, ждём», - рассказывают читатели.

На внезапную труднодоступность Кронштадта утром 31 марта «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, блокпостов нет, но въезд автомобилей контролирует автомобиль полиции.

Те, кто добирался на автобусе, уточнили, что после затяжного ожидания всё-таки проехли. Местом регистрации у них не интересовались. Ретейлеры подтвердили, что во вторник их фуры с продуктами в город не пустили.

В администрации Кронштадтского района изоляцию Кронштадта от Петербурга опровергли, но ограничения, действительно, есть. Инициатором стало ОМВД района, которое таким образом решило разобраться с внутренним туризмом. Нерабочая неделя и хорошая погода сделали Кронштадт особенно привлекательным, желающих погулять небезопасно много.