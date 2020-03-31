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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 11:33
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Кронштадт на изоляции. Весь транспорт на въезд останавливается, у водителей проверяют прописку

Фото: Изображение MARKTPLATZRehburg-Loccum с сайта Pixabay

Коронавирусная инфекция вернула Кронштадту статус закрытого города и изолировала его от гостей. Во вторник вьезд контролирует полиция, но администрция такого решения ещё не принимала.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

На внезапную труднодоступность Кронштадта утром 31 марта «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, блокпостов нет, но въезд автомобилей контролирует автомобиль полиции.

«Проверяют документы, смотрят прописку, хотя никаких предупреждений вчера не было. Фуры разворачивают. Пока стоим в пробке, ждём», - рассказывают читатели.

автор видео читатель «Фонтанки»

Те, кто добирался на автобусе, уточнили, что после затяжного ожидания всё-таки проехли. Местом регистрации у них не интересовались. Ретейлеры подтвердили, что во вторник их фуры с продуктами в город не пустили.

В администрации Кронштадтского района изоляцию Кронштадта от Петербурга опровергли, но ограничения, действительно, есть. Инициатором стало ОМВД района, которое таким образом решило разобраться с внутренним туризмом. Нерабочая неделя и хорошая погода сделали Кронштадт особенно привлекательным, желающих погулять небезопасно много.

«Сегодня установили пост ГИБДД. Проверяют личные автомобили, смотрят прописку. Для жителей Кронштадта проезд свободный, у остальных спрашивают цель приезда», - рассказали в пресс-службе.

Решение фильтровать поток въезжающих принял начальник ОМВД по Кронштадтскому району Андрей Селюгин. Чиновников об инициативе не известили. Обсуждать её собираются в ближайшее время. После этого будет принято решение уже на уровне администрации.

Как уточняет глава района Олег Довганюк, пропуск грузовиков с продуктами и товарами для торговых сетей не ограничивают. По его словам, полицейских интересуют водители личного транспорта.

«При отсутствии регистрации и трудовых отношений в Кронштадте сотрудники полиции предлагают убыть по месту регистрации. Эта мера направлена с целью предотвращения въезда в район граждан с туристическими целями», - сообщил Довганюк.

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Комментарии (17)

vinogradinka
я помню в 90-е на въезде стоял БТР, шлагбаум и военные в бронике и касках.... сейчас такого не встретишь - банальный регулировщик...
Cashmare
А уже отменили норму, что любой с питерской или областной регистрацией может проживать где угодно в пределах Питера или области, не уведомляя об этом?
Αнатолий Κононов
Во главе угла как всегда стоят политика и деньги , мера ЧС ведет к огромным финансовым издержкам для государства, но с другой стороны , самые разнообразные меры перекрытий, блокировки транспорта , ограничения граждан начинают вводить уже любые, даже самые мелкие начальники. Каждый делает это на свой лад. Кронштадт -это по сути район СПб и на въезд в район появляются ни с того, ни с сего блок-посты. Более того , из материала "Фонтанки ру" следует что это решение начальника увд района СПб. В указе губернатора кстати нет подобного рода мер, но все понимают указ по-своему. Про конституционный порядок говорить уже не приходится, даже прокуратура уже начинает задумываться а как все это выглядит с точки зрения законности? На мой взгляд если вводить только бессистемные и хаотичные ограничения, оставив финансово-экономические проблемы активного в плане экономической деятельности населения им решать самим,-мы скоро получим огромную массу разорившихся и злых на весь мир граждан
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