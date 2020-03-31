Кронштадт на изоляции. Весь транспорт на въезд останавливается, у водителей проверяют прописку
Коронавирусная инфекция вернула Кронштадту статус закрытого города и изолировала его от гостей. Во вторник вьезд контролирует полиция, но администрция такого решения ещё не принимала.
На внезапную труднодоступность Кронштадта утром 31 марта «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, блокпостов нет, но въезд автомобилей контролирует автомобиль полиции.
«Проверяют документы, смотрят прописку, хотя никаких предупреждений вчера не было. Фуры разворачивают. Пока стоим в пробке, ждём», - рассказывают читатели.
автор видео читатель «Фонтанки»
Те, кто добирался на автобусе, уточнили, что после затяжного ожидания всё-таки проехли. Местом регистрации у них не интересовались. Ретейлеры подтвердили, что во вторник их фуры с продуктами в город не пустили.
В администрации Кронштадтского района изоляцию Кронштадта от Петербурга опровергли, но ограничения, действительно, есть. Инициатором стало ОМВД района, которое таким образом решило разобраться с внутренним туризмом. Нерабочая неделя и хорошая погода сделали Кронштадт особенно привлекательным, желающих погулять небезопасно много.
«Сегодня установили пост ГИБДД. Проверяют личные автомобили, смотрят прописку. Для жителей Кронштадта проезд свободный, у остальных спрашивают цель приезда», - рассказали в пресс-службе.
Решение фильтровать поток въезжающих принял начальник ОМВД по Кронштадтскому району Андрей Селюгин. Чиновников об инициативе не известили. Обсуждать её собираются в ближайшее время. После этого будет принято решение уже на уровне администрации.
Как уточняет глава района Олег Довганюк, пропуск грузовиков с продуктами и товарами для торговых сетей не ограничивают. По его словам, полицейских интересуют водители личного транспорта.
«При отсутствии регистрации и трудовых отношений в Кронштадте сотрудники полиции предлагают убыть по месту регистрации. Эта мера направлена с целью предотвращения въезда в район граждан с туристическими целями», - сообщил Довганюк.