Кредит-менеджер из Колпино и её начальница отоварились в магазине техники за счёт клиентов. Общий чек составил более 350 тысяч рублей

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, по подозрению в мошенничестве с использованием брокерских платформ задержана 24-летняя жительница Колпино, работающая кредитным специалистом одной из фирм по выдаче займов. Вслед за ней в отдел полиции проследовала её 29-летняя начальница, занимающая в той же компании должность руководителя группы кредитных продаж.

Петербургская полиция задержала двух работниц кредитной организации. Их подозревают в мошенничестве с договорами клиентов для покупки новой техники.

По предварительной версии, прошлой осенью они вступили в сговор, разработали преступную схему и незаконно воспользовались персональными данными четырех клиентов организации. Мошенницы оформили на них заведомо невозвратные кредиты в Альфа Банке и «Ренессанс Кредите» для приобретения товара в магазине «МВидео» на общую сумму 361,6 тысячи рублей. Все покупки женщины забрали себе.



Возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция также устанавливает их возможную причастность к аналогичным преступлениям.

