«Оставьте деньги в семье». Москва и Подмосковье вводят мораторий на взносы за капремонт

«Проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома», — объяснил Собянин 31 марта. В ближайшие три месяца новых работ по капремонту в домах начинать не будут. Однако то, что уже в процессе или необходимо для обеспечения безопасности и комфорта проживания, собираются завершить.

Жители многоквартирных домов в Москве с 1 апреля по 30 июня освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, объяснив решение опытом первых дней домашнего режима и просьбами москвичей.

Аналогичное решение принято в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьёва, предполагается, что мораторий на взносы почти не повлияет на сроки ремонта. «Может, для кого-то это и мелочь, но в трудное время лучше, чтобы эти деньги остались в семье», — добавляет он.



Кроме того, в обоих регионах до особого распоряжения приостановлена работа букмекерских контор и пунктов приёма ставок, чтобы не вводить жителей в соблазн нарушить домашний режим.



Москва ужесточила антикоронавирусные меры и ввела обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта. Примеру столицы продолжают следовать другие регионы. «Фонтанка» рассказала, как это действует в Петербурге. Смольный обещает пожилым горожанам дополнительные 2000 рублей к пенсии и готовит меры поддержки детей, которые ходят в детский сад. Их обеспечат сухим пайком, посещение детсадов до 1 июня будет бесплатным.

