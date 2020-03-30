Цены на нефть ставят новые антирекорды. Brent упала ниже 22 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель впервые с марта 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже вечером 30 марта.



Максимальное падение, до 21,76 доллара за баррель, было зафиксировано около 17.30. К ночи нефть совсем немного отыграла падение — до 22,35 долларов. При этом российская нефть марки Urals на торгах упала до уровня 1999 года — 16,2 долларов за баррель.



Напомним, нефть дешевеет на фоне вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК с Россией по сдерживанию нефтедобычи. Рубль падает вслед за энергоресурсами.

