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30.03.2020 21:31
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Цены на нефть ставят новые антирекорды. Brent упала ниже 22 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель впервые с марта 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже вечером 30 марта.

Максимальное падение, до 21,76 доллара за баррель, было зафиксировано около 17.30. К ночи нефть совсем немного отыграла падение — до 22,35 долларов. При этом российская нефть марки Urals на торгах упала до уровня 1999 года — 16,2 долларов за баррель.

Напомним, нефть дешевеет на фоне вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК с Россией по сдерживанию нефтедобычи. Рубль падает вслед за энергоресурсами.

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Комментарии (8)

Ruticon
ну что? готовы к получению ништяков за 20 лет "правильных" голосований, за "можем повторить", за отказ быть гражданами своей страны, за отказ от прав и свобод и т.д.? футболки со смеющимися искандерами погладить не забудьте
drBuben
Похоже 90е покажутся нам раем.
Grigory21
Тогда вначале были гонки на лафетах, потом нефть по 20. Интересно, что сейчас будет...
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