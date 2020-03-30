Жители Московской области делятся в соцсетях фотографиями сухих пайков, которые получают на школьников, относящихся к льготным категориям. В основном семьям выдают несколько видов круп, макароны, сок, молоко, консервы и что-нибудь сладкое к чаю.



На горячей линии губернатора Московской области «Фонтанке» подтвердили, что 30 марта в некоторых школах Подмосковья начали раздавать пайки. Наборы рассчитаны на 12 учебных дней, то есть на две рабочие недели.



Судя по сообщениям жителей Подмосковья, пайки отличаются по составу, но незначительно. Родители получают рыбные консервы из горбуши и сайры, консервированную кукурузу, по 900 граммов риса, гречки, макарон и сахара, а также два килограмма муки. Из напитков полагается по литру сока и молока, чай и какао. На сладкое школьникам выдают сгущенное молоко, плитку шоколада, еще кому-то достается печенье или сухие завтраки.

