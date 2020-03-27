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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 19:59
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Петербургских школьников на время каникул обеспечат сухпайком. Не всех

Обеспечить школьников продуктовыми наборами распорядился губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 27 марта.

Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Их будут выдавать родителям в школах по установленному расписанию. О нём проинформируют через официальные сайты и социальные сети.

В комитете образования Смольного уточнили, что речь идёт о школьниках, которые относятся к льготным категориям.

С 30 марта до 3 апреля школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего образования будут закрыты в Петербурге из-за эпидемии коронавируса.

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Комментарии (2)

dobzhe
Можно огласить список продуктов из сухого пайка: из-за чего в очереди заражаться будем? Печенье юбилейное, мука 1 кг, гречка дефицитная или чего там не жалко для плебса
McGillavry
Бывший представитель президента представляет себе, что родители в очередях за сухим пайком перезаражают друг друга?
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