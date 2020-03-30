В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли Ван Гога

«Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной» больше не порадует посетителей музея «Сингер Ларен» в Нидерландах. Написанную в 1884 году картину Винсента Ван Гога украли из-за закрытого в связи с эпидемией по коронавирусу музея.



Как сообщает 30 марта «Медуза», воры проникли в музей, выбив стеклянную входную дверь.



Ценность украденной работы выясняют. Картину «Сингер Ларен» арендовал у Музея Гронингена.



В феврале этого года найденный пейзаж Ван Гога с крестьянским домом купили за 15 млн евро.

