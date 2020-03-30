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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 17:38
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В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли Ван Гога

«Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной» больше не порадует посетителей музея «Сингер Ларен» в Нидерландах. Написанную в 1884 году картину Винсента Ван Гога украли из-за закрытого в связи с эпидемией по коронавирусу музея.

Как сообщает 30 марта «Медуза», воры проникли в музей, выбив стеклянную входную дверь.

Ценность украденной работы выясняют. Картину «Сингер Ларен» арендовал у Музея Гронингена.

В феврале этого года найденный пейзаж Ван Гога с крестьянским домом купили за 15 млн евро.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (1)

260693961
Стало интересно, кто такой ВаГ Гог...
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