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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 17:00
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Ограничение передвижений в Ленобласти: «шатания туда-сюда» и походы в лес — прекратить

Глава региона ввел новые ограничения из-за коронавируса. Но не такие, как обещают «страшилки» и слухи.

автор фото Сергей Михайличенко / коллаж /«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / коллаж /«Фонтанка.ру»

Губернатор Ленинградской области озвучил новые меры по борьбе с распространением COVID-2019 на вверенной ему территории.

«Шатаний туда-сюда больше быть не должно», — цитирует 30 марта Александра Дрозденко издание 47news.

По его словам, с 31 марта передвигаться в Ленобласти можно только в пределах одного района. Особое внимание губернатор уделил приехавшим дачникам. «Это наши с вами дачники, садоводы и дачники, те, кто не являются жителями Ленобласти. Приехали в Мшинское поселение на дачу, могут перемещаться только в границах Мшинского поселения, в Лугу уже поехать не смогут. Если из Петербурга, маршрут должен быть «дача Мшинская — СПб», — привёл пример Дрозденко, заверив, что с собой дачникам придется иметь паспорт и документы на собственность.

Помимо этого он ввел запрет на посещение лесов и охоту. Всех жителей старше 65 лет Дрозденко обязал соблюдать режим самоизоляции.

Что еще закрыто или ограничено в соседнем регионе — читайте в материале «Шатаний туда-сюда больше быть не должно!»

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Комментарии (26)

260776651
В лес нельзя, а база отдыха-пожалуйста! 7 озёр в Выборгском районе работает в обычном режиме. В ресторане можно покушать как отдыхающим, так и жителям соседних посёлков-) Полумеры какие-то... В лесу риска меньше
тат2007amg
Тока запрещать и могут, это ж легче всего, бумага всё стерпит и терпилы тоже..
Ни масок, ни перчаток, ни антисептиков в достаточном количестве нет..
Нелегалов депортировать и своих вывезти не могут..
Тока руками разводить способны..
Тьфу
260578211
Если едещь на арендованную дачу, то какие могут быть документы о собственности?
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