Ограничение передвижений в Ленобласти: «шатания туда-сюда» и походы в лес — прекратить

По его словам, с 31 марта передвигаться в Ленобласти можно только в пределах одного района. Особое внимание губернатор уделил приехавшим дачникам. «Это наши с вами дачники, садоводы и дачники, те, кто не являются жителями Ленобласти. Приехали в Мшинское поселение на дачу, могут перемещаться только в границах Мшинского поселения, в Лугу уже поехать не смогут. Если из Петербурга, маршрут должен быть «дача Мшинская — СПб», — привёл пример Дрозденко, заверив, что с собой дачникам придется иметь паспорт и документы на собственность.

«Шатаний туда-сюда больше быть не должно», — цитирует 30 марта Александра Дрозденко издание 47news .

Губернатор Ленинградской области озвучил новые меры по борьбе с распространением COVID-2019 на вверенной ему территории.

Помимо этого он ввел запрет на посещение лесов и охоту. Всех жителей старше 65 лет Дрозденко обязал соблюдать режим самоизоляции.

Что еще закрыто или ограничено в соседнем регионе — читайте в материале «Шатаний туда-сюда больше быть не должно!»