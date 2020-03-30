Бой Нурмагомедов — Фергюсон под угрозой срыва. Хабиб не может вылететь из России
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов застрял в России из-за закрытия границы. Как он заявил в понедельник, 30 марта, в своем инстаграме, по этой причине бой против Тони Фергюсона может не состояться.
«В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему. Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — заявил Нурмагомедов.
По словам Хабиба, он оказался в России по совету UFC, так как планировалось провести бой в Абу-Даби. Однако теперь ситуация изменилась.
«Мне было сказано, что бой на 99% состоится в Абу-Даби. И точно состоится по другую от США сторону океана. Теперь я не могу улететь на бой, но я готовлюсь. Только что закончил тренировку и буду готов подраться в любом месте, в любое время, если будет такая возможность», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём инстаграме.
Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля.