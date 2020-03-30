Бой Нурмагомедов — Фергюсон под угрозой срыва. Хабиб не может вылететь из России

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов застрял в России из-за закрытия границы. Как он заявил в понедельник, 30 марта, в своем инстаграме, по этой причине бой против Тони Фергюсона может не состояться.



«В данный момент нахожусь в Дагестане, в России. Тренируюсь, не знаю к чему. Сейчас до меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести этот турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона», — заявил Нурмагомедов.

