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30.03.2020 10:00
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Британский футболист призвал всех оставаться дома, а потом поехал на вечеринку и устроил ДТП

Футболист Джек Грилиш, капитан английского клуба «Астон Вилла», устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин по коронавирусу.

Как пишет 30 марта The Sun, 24-летний Грилиш записал и выложил в своих соцсетях видеоролик, в котором призвал своих поклонников и подписчиков реже выходить из дома из-за коронавируса: «Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. И не забывайте сохранять дистанцию не менее двух метров друг от друга».

Через несколько часов футболист сам нарушил карантин и отправился в гости к бывшему партнёру по команде 33-летнему Россу Маккормаку. К ним, предположительно, присоединился ещё один бывший игрок сборной Северной Ирландии. «Вечеринка шла всю ночь. Это было невыносимо, — рассказал изданию сосед Маккормака. — Шум ненадолго прекратился, а сразу после 8 утра мы услышали серию сильных ударов».

Выезжая из гостей на своём Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, Грилиш врезался в две припаркованные машины — Mercedes C-Class за 30 тысяч фунтов стерлингов и Mercedes за 20 тысяч. Владельцам повреждённых автомобилей футболист пообещал, что компенсирует ущерб, оставил свои данные и ушёл пешком.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Грилиш провел 26 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач, напоминает Sport24.

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Комментарии (1)

мухомор
Практически, как фигуристка Александра Трусова, которая после отмены Чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии поехала вместе с семьёй отдыхать в Египет. Во многих странах Европы уже умирают сотнями, карантин даже в Хрустальном. А он ив Египет. Ага, в страну на курорты которой у нас с 2015 года самолёты не летают. Ничего спецбортом МЧС её в пятницу привезли, теперь на карантине.
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