Британский футболист призвал всех оставаться дома, а потом поехал на вечеринку и устроил ДТП
Футболист Джек Грилиш, капитан английского клуба «Астон Вилла», устроил ДТП после вечеринки, нарушив карантин по коронавирусу.
Как пишет 30 марта The Sun, 24-летний Грилиш записал и выложил в своих соцсетях видеоролик, в котором призвал своих поклонников и подписчиков реже выходить из дома из-за коронавируса: «Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. И не забывайте сохранять дистанцию не менее двух метров друг от друга».
Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.#StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR— Jack Grealish (@JackGrealish) March 28, 2020
Через несколько часов футболист сам нарушил карантин и отправился в гости к бывшему партнёру по команде 33-летнему Россу Маккормаку. К ним, предположительно, присоединился ещё один бывший игрок сборной Северной Ирландии. «Вечеринка шла всю ночь. Это было невыносимо, — рассказал изданию сосед Маккормака. — Шум ненадолго прекратился, а сразу после 8 утра мы услышали серию сильных ударов».
Выезжая из гостей на своём Range Rover стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, Грилиш врезался в две припаркованные машины — Mercedes C-Class за 30 тысяч фунтов стерлингов и Mercedes за 20 тысяч. Владельцам повреждённых автомобилей футболист пообещал, что компенсирует ущерб, оставил свои данные и ушёл пешком.
was Jack Grealish...— abs🤍 (@abs_rufc) March 29, 2020
(A) Buying food?
(B) Getting medicine?
(C) Out exercising?
(D) Out ignoring his own, and the governments advice whilst driving under the influence?
Tricky one this :/// https://t.co/sxEuArzPwJ pic.twitter.com/W4gArJLyAK
В нынешнем розыгрыше АПЛ Грилиш провел 26 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач, напоминает Sport24.