FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

29.03.2020 18:48
8
Печать

Сложная арифметика самоизоляции. В Петербурге Роспотребнадзор и полиция продолжают терять возможных носителей коронавируса

Вернувшегося из Шри-Ланки петербуржца Павла записали в нарушители карантина — информация о нем исчезла на пути от оператора «112» до кабинетов Роспотребнадзора.

Как сообщил 29 марта «Фонтанке» Павел, на родину он вернулся пять дней назад через Шереметьево. «Свободно прошел все таможни, нигде данных своих не оставлял, анкету не заполнял, — вспоминает он. — Прилетел в Петербург и на следующий день позвонил 112, указав актуальную информацию о себе».

Павел живет в съемной квартире в Красногвардейском районе. Он вызвал врача, который провел тест на коронавирус, и начал наблюдаться у местного терапевта.

Утром 29-го, по словам Павла, его матери позвонили из полиции.

«Хотели услышать меня и удостовериться, что соблюдаю самоизоляцию, — уточняет он. — В маминой квартире я зарегистрирован, но по 112 называл другой адрес проживания. Полицейский усталым голосом сказал, что не знает, откуда у него информация. Список адресов для проверки ему приносят каждое утро. Совершенно не хочется быть оштрафованным в ситуации, когда я все делаю по закону».

Накануне «Фонтанка» рассказывала историю петербурженки Ларисы. Ее тоже записали в беглянки, проверив самоизоляцию не по актуальному адресу, который она называла, а по месту регистрации. В Роспотребнадзоре Петербурга допустили сбой в системе проверок. Он, очевидно, происходит в том случае, если при возвращении в Россию пассажирам не дают заполнять анкеты и они вынуждены оставлять свои координаты по 112.

Сегодня, 29 марта, о прибытии из-за рубежа в Петербург уведомили 835 человек, сообщает оперативный штаб по мониторингу коронавируса. По состоянию на 23 марта число самоизолированных превышало 13 тысяч, сообщал Роспотребнадзор.

За нарушение добровольного карантина на физлиц составляются протоколы по статье 19.4, часть 1, КоАП. Штраф — до 1000 рублей. Дела должны рассматривать мировые судьи.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Carolus
Чтобы не быть оштрафованным или помещённым в обсервер в "Заре" надо было никуда не звонить, и при этом самостоятельно уйти в самоизоляцию. Причём степень самоизоляции в этом случае можно было бы установить самостоятельно. Даже если бы потом нашли по ФИО - никаких предписаний не нарушал, оснований для обсервации нет от слова "совсем", да и вообще сидит дома, и никуда не выходит. Те, кто скрывает поездки за границе - и ведёт активный образ жизни, они - безответственные люди. А те, кто скрывает, но при этом практически не допускают действий, могущих привести к распространению вируса - те поступают правильно. В худшем случае им могут вменить только неисполнений рекомендаций, поскольку нормативного акта не этот счёт нет. Но это если вообще найдут в квартире, в которой тот сидит и не выходит без необходимости. Причём тут никто ломиться не станет - нет ни нарушения правил, ни оснований для госпитализации, ничего нет. И отмазка замечательная - самоизолировался, потому никого не пускал в дверь.
vinogradinka
щас будут расти псевдо-показатели псевдо-эффективности псевдо-полицейских.... когда они перестанут гнаться за циферками и начнут проявлять обычное человеческое отношение?
lenalib
+1 абсолютно такая же ситуация. В аэропорту не давали анкет, сообщила адрес съёмной квартиры на 112, изолировалась. Через несколько дней участковый пришёл к моей маме, по месту моей прописки, искать меня))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний