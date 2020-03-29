Сложная арифметика самоизоляции. В Петербурге Роспотребнадзор и полиция продолжают терять возможных носителей коронавируса

Вернувшегося из Шри-Ланки петербуржца Павла записали в нарушители карантина — информация о нем исчезла на пути от оператора «112» до кабинетов Роспотребнадзора.



Как сообщил 29 марта «Фонтанке» Павел, на родину он вернулся пять дней назад через Шереметьево. «Свободно прошел все таможни, нигде данных своих не оставлял, анкету не заполнял, — вспоминает он. — Прилетел в Петербург и на следующий день позвонил 112, указав актуальную информацию о себе».



Павел живет в съемной квартире в Красногвардейском районе. Он вызвал врача, который провел тест на коронавирус, и начал наблюдаться у местного терапевта.

