Сложная арифметика самоизоляции. В Петербурге Роспотребнадзор и полиция продолжают терять возможных носителей коронавируса
Вернувшегося из Шри-Ланки петербуржца Павла записали в нарушители карантина — информация о нем исчезла на пути от оператора «112» до кабинетов Роспотребнадзора.
Как сообщил 29 марта «Фонтанке» Павел, на родину он вернулся пять дней назад через Шереметьево. «Свободно прошел все таможни, нигде данных своих не оставлял, анкету не заполнял, — вспоминает он. — Прилетел в Петербург и на следующий день позвонил 112, указав актуальную информацию о себе».
Павел живет в съемной квартире в Красногвардейском районе. Он вызвал врача, который провел тест на коронавирус, и начал наблюдаться у местного терапевта.
Утром 29-го, по словам Павла, его матери позвонили из полиции.
«Хотели услышать меня и удостовериться, что соблюдаю самоизоляцию, — уточняет он. — В маминой квартире я зарегистрирован, но по 112 называл другой адрес проживания. Полицейский усталым голосом сказал, что не знает, откуда у него информация. Список адресов для проверки ему приносят каждое утро. Совершенно не хочется быть оштрафованным в ситуации, когда я все делаю по закону».
Накануне «Фонтанка» рассказывала историю петербурженки Ларисы. Ее тоже записали в беглянки, проверив самоизоляцию не по актуальному адресу, который она называла, а по месту регистрации. В Роспотребнадзоре Петербурга допустили сбой в системе проверок. Он, очевидно, происходит в том случае, если при возвращении в Россию пассажирам не дают заполнять анкеты и они вынуждены оставлять свои координаты по 112.
Сегодня, 29 марта, о прибытии из-за рубежа в Петербург уведомили 835 человек, сообщает оперативный штаб по мониторингу коронавируса. По состоянию на 23 марта число самоизолированных превышало 13 тысяч, сообщал Роспотребнадзор.
За нарушение добровольного карантина на физлиц составляются протоколы по статье 19.4, часть 1, КоАП. Штраф — до 1000 рублей. Дела должны рассматривать мировые судьи.