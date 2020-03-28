Как в Петербурге теряют потенциальных носителей коронавируса. История одной «беглянки»

Объявленная в розыск за нарушение карантина петербурженка Лариса утверждает, что ни от кого не скрывается и находится в полной изоляции. Роспотребнадзор и полиция уже занесли над ней меч правосудия.

Как сообщила 28 марта «Фонтанке» Лариса, под правила самоизоляции она попала неделю назад. 20-го числа девушка прилетела из Шри-Ланки в Москву.

«В аэропорту нас никто не досматривал, анкеты не вручал, температуру не измерял, — говорит Лариса. — Мы с подругой спокойно купили билеты в Петербург и так же беспрепятственно вышли из Пулково». Зная о ситуации в стране и новых правилах, Лариса позвонила по «112», попросила перевести на линию Роспотребнадзора и оставила, по ее словам, полный пакет сведений о себе: ФИО, возраст, дата возвращения, места проведения отпуска и адрес, по которому она самоизолируется на две недели. Адрес этот находится в Ленинградской области.

Через несколько дней, 23 марта, Лариса вызвала к себе врача. Здоровье было в порядке. Медик отказался брать анализы на коронавирус, потому что, как он пояснил, тестирование без симптоматики не проводится. Лариса зарегистрирована в квартире сестры на проспекте Науки. Там она не живет и этот адрес ни полиции, ни Роспотребнадзору не сообщала. Но накануне, 27 марта, сотрудники полиции Калининского района пришли в квартиру сестры, не застали Ларису и записали ее в беглянки. Ориентировка, по данным «Фонтанки», составлена не только на петербурженку, но и на ее автомобиль «КИА Соул». Также в отношении нее собраны материалы на привлечение к административной ответственности за нарушение условий карантина. Статья 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению органа, осуществляющего государственный надзор) предусматривает штраф до 1000 рублей. Как уточнила «Фонтанке» Лариса, в полиции Калининского района ей сообщили, что поручение проверить соблюдение режима изоляции по адресу на Науки участковый получил от Роспотребнадзора Петербурга.