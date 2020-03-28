В Удельном парке в начале карантинных выходных продолжают гулять люди. Ранее он попал в запретный перечень Смольного.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 28 марта, на входе в парк висит табличка, что он закрыт на просушку в связи с постановлением правительства до 5 апреля. Внутри, тем не менее, продолжают гулять и совершать утренние пробежки. «Народу, как в воскресный солнечный день, полно, — сообщают очевидцы. — Табличка про просушку — сбоку от основной аллеи, ее и не видно никому».
Ранее открытым оказался также Приморский парк Победы.
Смольный своим постановлением закрыл парки, скверы и сады с 28 марта до 5 апреля. В списке оказались все крупные парки города, включая Удельный. На вопрос, каким образом будет обеспечен запрет, в комблаге ответили, что полагаются на «леерное ограждение тех зеленых объектов из утвержденного перечня, которые имеют частичное ограждение». Кроме того, за порядком должны следить дежурные отряды садово-парковых хозяйств.