FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 13:10
5
Печать

Лееры не помогли. Удельный парк не ушел на самоизоляцию

В Удельном парке в начале карантинных выходных продолжают гулять люди. Ранее он попал в запретный перечень Смольного.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 28 марта, на входе в парк висит табличка, что он закрыт на просушку в связи с постановлением правительства до 5 апреля. Внутри, тем не менее, продолжают гулять и совершать утренние пробежки. «Народу, как в воскресный солнечный день, полно, — сообщают очевидцы. — Табличка про просушку — сбоку от основной аллеи, ее и не видно никому».

Фото: читательница «Фонтанки» Лидия
Фото: читательница «Фонтанки» Лидия
Фото: читательница «Фонтанки» Лидия
Фото: читательница «Фонтанки» Лидия

Ранее открытым оказался также Приморский парк Победы.

Смольный своим постановлением закрыл парки, скверы и сады с 28 марта до 5 апреля. В списке оказались все крупные парки города, включая Удельный. На вопрос, каким образом будет обеспечен запрет, в комблаге ответили, что полагаются на «леерное ограждение тех зеленых объектов из утвержденного перечня, которые имеют частичное ограждение». Кроме того, за порядком должны следить дежурные отряды садово-парковых хозяйств.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Runtime
Сидеть дома мало кто готов. Трафик на Приморском шоосе на выезд как в выходной.
Гражданкa
Удельный - это кратчайшая дорога от Удельной до Пионерки. Не все же на карантине, кто-то и работает, и им надо пройти по земле, а не лезть в метро.
vitor
Нашли то сообщите куда надо, а не народные массы будоражте
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний