Не все парки из списка Смольного закрылись 28 марта. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки». По его словам, ворота в Приморский парк Победы на Крестовском острове в Петербурге гостеприимно распахнуты, хотя должно быть наоборот.



На территории можно спокойно погулять по аллеям, так как посетителей почти нет, а также покормить уток без лишней суеты. А вот на аттракционах «Диво Острова» точно не покататься — на входе стоит строгий охранник, который не впускает людей даже просто погулять.