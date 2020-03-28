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28.03.2020 12:36
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«Фонтанка» нашла открытый парк, который должен быть на замке

Не все парки из списка Смольного закрылись 28 марта. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки». По его словам, ворота в Приморский парк Победы на Крестовском острове в Петербурге гостеприимно распахнуты, хотя должно быть наоборот.

На территории можно спокойно погулять по аллеям, так как посетителей почти нет, а также покормить уток без лишней суеты. А вот на аттракционах «Диво Острова» точно не покататься — на входе стоит строгий охранник, который не впускает людей даже просто погулять.

Приморский Парк Победы
Приморский Парк ПобедыФото: Денис Лебедев
Приморский Парк Победы
Приморский Парк ПобедыФото:  Денис Лебедев
Приморский Парк Победы
Приморский Парк ПобедыФото: Денис Лебедев
Приморский Парк Победы
Приморский Парк ПобедыФото: Денис Лебедев

Нельзя сегодня попасть и в Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове. Все три входа на замке. У белок настало время собирать разбросанные орехи.

Центральный парк культуры и отдыха
Центральный парк культуры и отдыхаФото: Денис Лебедев
Центральный парк культуры и отдыха
Центральный парк культуры и отдыхаФото: Денис Лебедев

В Петербурге за сутки прибавилось 11 заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в городе закрыто почти всё. Что пока ещё работает — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

vitor
Что парки, на Сенной все шалманы работают!Кто за это отвечает?
Vladlen
Есть ещё здравый ум у людей!
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