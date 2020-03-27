Папа Римский Франциск 27 марта выступил с обращением Urbi et Orbi («Граду и миру»), посвященном распространению коронавируса. Как передает Vatican News, папа говорил перед пустой площадью в Ватикане — доступ к ней закрыли до 3 апреля.

«Уже несколько недель кажется, что наступил вечер. Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей все, что она встречает на своем пути», - сказал папа римский.

Он прочел отрывок из Евангелия от Марка о том, как Христос и его ученики попали в бурю, перебираясь в лодке через море. «Но наша воля слаба, и мы робки. Но ты, Господи, не оставляй нас во власти бури», - процитировал папа.



«Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе... На этой лодке мы все», - подытожил понтифик. И даровал индульгенцию (прощение грехов) всем, кто присоединился к молитве (это можно было сделать онлайн).



Отметим, обращение Urbi et Orbi папа римский традиционно зачитывает только на Рождество и Пасху, а также во время своей интронизации.

