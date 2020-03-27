FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 22:58
3
Печать

Жилой комплекс под Петербургом ждет дезинфекция. Медики в защитных костюмах уже приехали

Возле жилого комплекса в Мурино в Ленобласти вечером 27 марта заметили машину скорой помощи и группу людей в синих маск-халатах. Как сообщает 47news, бригаду скорой помощи вызывали к дому №7 по улице Шувалова.

По предварительной информации, одного из жильцов ЖК «Гринландия» проверяли на заражение коронавирусом. Машину врачей засняли очевидцы.

В управляющей компании «Стройлинк-Сервис» 47news сообщили, что на два часа дня завтра назначена дезинфекция подъезда, жильцов по возможности просят из квартир не выходить.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260670651
Синие маск-халаты - это среди тучек маскироваться? Куда дели журналистов? Почему тексты пишут идиоты?
vader
Все гораздо страшнее. Несчастные носители этого вируса уже настолько стигматизированы в общественном сознании, что скоро их будут бояться больше, чем больных СПИДом и сифилисом. Вот в этом-то и ужас.
nuga
Какая обработка? В Москве легких больных оставляют дома в МКД и никто не дезинфицирует подьезды. В Питере одна показуха. Вирус летуч,это не кишечная палочка и не стафилокок,чтобы пол хлоркой посыпать.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний