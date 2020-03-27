Возле жилого комплекса в Мурино в Ленобласти вечером 27 марта заметили машину скорой помощи и группу людей в синих маск-халатах. Как сообщает 47news, бригаду скорой помощи вызывали к дому №7 по улице Шувалова.



По предварительной информации, одного из жильцов ЖК «Гринландия» проверяли на заражение коронавирусом. Машину врачей засняли очевидцы.

