Британская полиция устраивает дорожные засады и следит за гуляющими с собаками с помощью дронов

В Британии введены строгие правила карантина, согласно которым покидать дома можно только за продуктами, лекарствами или на пробежку, но многие британцы пренебрегают ими. Теперь за дело взялась полиция, получившая широкие полномочия, что непривычно для либерального Соединенного Королевства. Полицейские могут останавливать и досматривать любой транспорт, следить за тем, чтобы люди не собирались группами, и даже использовать дроны для слежки за людьми, занимающимися спортом и выгуливающими собак.



Полиция обнародовала официальное предупреждение, что она вправе арестовывать и налагать штрафы до 960 фунтов (около 1000 евро) на всех, кто окажется далеко от дома без уважительной причины, сообщает Daily Mail. Для поддержания карантина организуют засады на дорогах и проверяют все машины подряд, чтобы выяснить, куда они направляются. Более того, полиция имеет право досматривать автомобили, заглядывать в багажники, чтобы проверить, действительно ли владельцы посещали супермаркет, или вместо этого ездили погулять на море. Британцам разрешено помимо выходов в магазин или аптеку один раз в день выгуливать собак или совершать пробежку. При этом не рекомендуется отдалятся от дома, дальние прогулки не считаются «первой необходимостью» и могут быть наказуемы. За соблюдением этих ограничений полиция следит с помощью дронов и регулярно публикует в социальных сетях фото и видео нарушителей (правда, как правило, не называя их имен).

Такие строгости нравятся далеко не всем свободолюбивым подданным британской короны. Полицейские меры кажутся им излишними, при этом никак не помогающими борьбе с вирусом. В то же время полиция жалуется на то, что многие воспринимают ограничительные меры как некие каникулы, люди массово скупают в супермаркетах уголь и мясо для барбекю.

