Италия бьёт суточный рекорд: почти 1000 смертей от коронавируса

В Италии от коронавирусной инфекции за сутки скончались 969 человек. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, передаёт РИА Новости.

Это рекордная цифра по числу смертей от COVID-19 в мире. В минувшую субботу максимальная отметка тоже была пробита в Италии - 739 летальных исходов. Всего в стране жертвами пандемии стали 9134 человека, среди них - почти полсотни работников сферы здравоохранения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано 25,5 тыс. погибших, выздоровели почти 128 тысяч заразившихся. Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией перевалило за 566 тысяч.