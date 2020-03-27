Президентские каникулы в Петербурге начнутся с контрастов. После весенней жары в город придёт мокрый снег
Располагающая к прогулкам погода придёт в Петербург в первые дни «коронавирусных» каникул.
По информации Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 28 марта, температура воздуха в городе прогреется до +12 градусов, ночью похолодает до +3. Днём ожидается переменная облачность с прояснениями.
В воскресенье, 29 марта, столбик термометра покажет +3, ночью опустится до -2. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Петербург уходит на каникулы строгого режима с 27 марта по 5 апреля включительно. Свободное время рекомендуется провести дома. В городе закрывают парки, рестораны, кафе, столовые и большинство магазинов. Из доступного пока остаются богослужения — в РПЦ заявили, что Беглов не может запретить ходить в церковь. «Фонтанка» рассказывает, как при запрете досуговых мероприятий культурно провести выходные, и продолжает следить за «коронавирусными» событиями в стране и мире в режиме онлайн.