Президентские каникулы в Петербурге начнутся с контрастов. После весенней жары в город придёт мокрый снег

Располагающая к прогулкам погода придёт в Петербург в первые дни «коронавирусных» каникул.



По информации Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 28 марта, температура воздуха в городе прогреется до +12 градусов, ночью похолодает до +3. Днём ожидается переменная облачность с прояснениями.

В воскресенье, 29 марта, столбик термометра покажет +3, ночью опустится до -2. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.