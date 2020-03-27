FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 19:05
0
Печать

«Каникулы» переводят «Почту России» на особый режим. Клиентов в отделениях видеть не хотят

Объявленная президентом нерабочая неделя изменит режим работы «Почты России». Большинство отделений закроются для клиентов, но посылки и пенсии их всё равно найдут.

Как сообщили «Фонтанке» в УФПС, режим работы пока утверждён с 30 марта по 1 апреля включительно. В понедельник, вторник и среду для посетителей закроются все отделения, кроме круглосуточного на Невском проспекте, 87/2. Несмотря на то, что клиентов пускать не будут, все почтальоны продолжат работу по обычному расписанию.

Желающим получить или отправить посылки или письменную корреспонденцию предлагают воспользоваться службой доставки. К порогу принесут также пенсии и социальные выплаты, а заодно тут же примут коммунальные платежи.

Меры приняты, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, уточнили в пресс-службе «Почты России».

Петербург уходит на каникулы строгого режима с 27 марта по 5 апреля включительно. Свободное время рекомендуется провести дома. В городе закрывают парки, рестораны, кафе, столовые и большинство магазинов. Из доступного пока остаются богослужения — в РПЦ заявили, что Беглов не может запретить ходить в церковь. «Фонтанка» рассказывает, как при запрете досуговых мероприятий культурно провести выходные, и продолжает следить за «коронавирусными» событиями в стране и мире в режиме онлайн.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний