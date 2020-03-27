«Каникулы» переводят «Почту России» на особый режим. Клиентов в отделениях видеть не хотят
Объявленная президентом нерабочая неделя изменит режим работы «Почты России». Большинство отделений закроются для клиентов, но посылки и пенсии их всё равно найдут.
Как сообщили «Фонтанке» в УФПС, режим работы пока утверждён с 30 марта по 1 апреля включительно. В понедельник, вторник и среду для посетителей закроются все отделения, кроме круглосуточного на Невском проспекте, 87/2. Несмотря на то, что клиентов пускать не будут, все почтальоны продолжат работу по обычному расписанию.
Желающим получить или отправить посылки или письменную корреспонденцию предлагают воспользоваться службой доставки. К порогу принесут также пенсии и социальные выплаты, а заодно тут же примут коммунальные платежи.
Меры приняты, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, уточнили в пресс-службе «Почты России».
Петербург уходит на каникулы строгого режима с 27 марта по 5 апреля включительно. Свободное время рекомендуется провести дома. В городе закрывают парки, рестораны, кафе, столовые и большинство магазинов. Из доступного пока остаются богослужения — в РПЦ заявили, что Беглов не может запретить ходить в церковь. «Фонтанка» рассказывает, как при запрете досуговых мероприятий культурно провести выходные, и продолжает следить за «коронавирусными» событиями в стране и мире в режиме онлайн.