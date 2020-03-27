«Каникулы» переводят «Почту России» на особый режим. Клиентов в отделениях видеть не хотят

Объявленная президентом нерабочая неделя изменит режим работы «Почты России». Большинство отделений закроются для клиентов, но посылки и пенсии их всё равно найдут.



Как сообщили «Фонтанке» в УФПС, режим работы пока утверждён с 30 марта по 1 апреля включительно. В понедельник, вторник и среду для посетителей закроются все отделения, кроме круглосуточного на Невском проспекте, 87/2. Несмотря на то, что клиентов пускать не будут, все почтальоны продолжат работу по обычному расписанию.



Желающим получить или отправить посылки или письменную корреспонденцию предлагают воспользоваться службой доставки. К порогу принесут также пенсии и социальные выплаты, а заодно тут же примут коммунальные платежи.

