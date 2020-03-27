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27.03.2020 14:20
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Застрявшая в России певица Maruv рассказала, как её бросило украинское консульство

Певица Maruv поделилась опытом общения с украинским консульством, которое должно позаботиться о согражданах, не успевших вернуться на родину. Судя по её впечатлениям, обещанием президента пренебрегли.

О наболевшем украинская певица Анна Корсун 26 марта рассказала в Instagram Stories и не смогла обойтись без мата. По её словам, в попытке выяснить процедуру возвращения на Украину ей пришлось пообщаться с несдержанной дамой из диппредставительства, но так и не удалось получить консультацию.

«Они просто говорят одну заученную фразу: “Тот, кто хотел выехать, уже выехал”», - говорит Корсун и резюмирует: «Самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть».

Позже она снизила градус недовольства и записала менее эмоциональное видео, уточнив, что не требовала немедленно вернуть её домой, а хотела «как нормальный гражданин» получить информацию.

У Maruv остались часы, чтобы вернуться на Украину. До конца пятницы, 27 марта, границы страны закроют в том числе для украинцев. Президент Владимир Зеленский, комментируя решение, заверил, что о застрявших за границей позаботятся.

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