Полиция раскрыла трёхмиллионный грабёж спустя полгода. Петербуржца с семейным капиталом в руках у парадной встречал бывалый

Полиция раскрыла грабёж на три миллиона рублей. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, доказательства того, что сумку с деньгами и документами у 22-летнего петербуржца в конце прошлого года похитил 29-летний безработный, правоохранители получили спустя неделю после его задержания.



О результатах расследования в пятницу сообщает ГУ МВД. У пострадавшего бумаги и миллионы подозреваемый отобрал 12 ноября 2019 года. Молодого человека, который почти довёз наличные до дома на Маршала Жукова, 41, после того, как забрал их у знакомого матери, мужчина подкараулил возле парадной. Описания внешности и обстоятельств помогли выйти на вероятного похитителя: полицейские задержали его 18 марта.

