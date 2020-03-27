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27.03.2020 10:06
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Полиция раскрыла трёхмиллионный грабёж спустя полгода. Петербуржца с семейным капиталом в руках у парадной встречал бывалый

Полиция раскрыла грабёж на три миллиона рублей. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, доказательства того, что сумку с деньгами и документами у 22-летнего петербуржца в конце прошлого года похитил 29-летний безработный, правоохранители получили спустя неделю после его задержания.

О результатах расследования в пятницу сообщает ГУ МВД. У пострадавшего бумаги и миллионы подозреваемый отобрал 12 ноября 2019 года. Молодого человека, который почти довёз наличные до дома на Маршала Жукова, 41, после того, как забрал их у знакомого матери, мужчина подкараулил возле парадной. Описания внешности и обстоятельств помогли выйти на вероятного похитителя: полицейские задержали его 18 марта.

К пятнице стало известно, что это не первая встреча безработного с законом: до этого он уже был судим за кражи. Пока следствие устанавливает и другие обстоятельства биографии петербуржца, тот остаётся под стражей. Как сообщалось ранее, решив заполучить сумку с миллионами, он не церемонился и использовал кулаки.

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