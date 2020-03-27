На Юго-Западе Петербурга девушку похитили, «чтобы помириться». От сожителя и добрых слов отбивалась уже в машине
В Красносельском районе «с целью примирения» попытались похитить девушку. Впрочем, к душевном разговору и поездке на квартиру к любимому жертва оказалась не готова: как стало известно «Фонтанке» 27 марта, насильное удержание в салоне машины обернулось уголовным делом для её бывшего сожителя.
В полицию 28-летняя петербурженка, отойдя от шока, обратилась вечером в четверг. По её словам, знакомый поджидал её у дома на Маршала Казакова, 82, ранним утром 22 марта. Мужчина был немногословен: схватил, затолкал в машину и заявил, что им нужно помириться. Идеальным местом для этого счёл собственную квартиру на Петергофском шоссе, 21. Выяснять отношения столь внезапно и таким образом заявительница не захотела, начала сопротивляться и сумела выбежать из салона. Друг испугался шума и преследовать повторно не стал.
На то, чтобы найти похитителя, после рассказа потерпевшей полицейским потребовалось меньше часа: 33-летнего петербуржца задержали накануне вечером среди новостроек на Ленинском проспекте, 54. По статье «Похищение человека» с применением насилия его ждут долгие разговоры со следствием и до 12 лет лишения свободы.