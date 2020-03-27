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27.03.2020 09:24
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На Юго-Западе Петербурга девушку похитили, «чтобы помириться». От сожителя и добрых слов отбивалась уже в машине

В Красносельском районе «с целью примирения» попытались похитить девушку. Впрочем, к душевном разговору и поездке на квартиру к любимому жертва оказалась не готова: как стало известно «Фонтанке» 27 марта, насильное удержание в салоне машины обернулось уголовным делом для её бывшего сожителя.

В полицию 28-летняя петербурженка, отойдя от шока, обратилась вечером в четверг. По её словам, знакомый поджидал её у дома на Маршала Казакова, 82, ранним утром 22 марта. Мужчина был немногословен: схватил, затолкал в машину и заявил, что им нужно помириться. Идеальным местом для этого счёл собственную квартиру на Петергофском шоссе, 21. Выяснять отношения столь внезапно и таким образом заявительница не захотела, начала сопротивляться и сумела выбежать из салона. Друг испугался шума и преследовать повторно не стал.

На то, чтобы найти похитителя, после рассказа потерпевшей полицейским потребовалось меньше часа: 33-летнего петербуржца задержали накануне вечером среди новостроек на Ленинском проспекте, 54. По статье «Похищение человека» с применением насилия его ждут долгие разговоры со следствием и до 12 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

hal9000
У нас неправильная терминология..гражданский муж и гражданская жена нет такого понятия..эта фишка называется партнерство..а не брак..в немецком языке это и называется партнер..в экономическом социальном общественном плане подобные сожительства называются партнерство..с заключением сделки...и к брачным отношениям это не имеет никакого отношения
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