На Юго-Западе Петербурга девушку похитили, «чтобы помириться». От сожителя и добрых слов отбивалась уже в машине

В Красносельском районе «с целью примирения» попытались похитить девушку. Впрочем, к душевном разговору и поездке на квартиру к любимому жертва оказалась не готова: как стало известно «Фонтанке» 27 марта, насильное удержание в салоне машины обернулось уголовным делом для её бывшего сожителя.



В полицию 28-летняя петербурженка, отойдя от шока, обратилась вечером в четверг. По её словам, знакомый поджидал её у дома на Маршала Казакова, 82, ранним утром 22 марта. Мужчина был немногословен: схватил, затолкал в машину и заявил, что им нужно помириться. Идеальным местом для этого счёл собственную квартиру на Петергофском шоссе, 21. Выяснять отношения столь внезапно и таким образом заявительница не захотела, начала сопротивляться и сумела выбежать из салона. Друг испугался шума и преследовать повторно не стал.

