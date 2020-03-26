Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь
В правительстве России составили список из девяти отраслей, которые больше других пострадали от коронавируса. Как пишет 26 марта Forbes, им окажут поддержку в первую очередь.
По данным издания, участникам встречи Владимира Путина с предпринимателями 26 марта показали этот перечень. Подлинность документа Forbes подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник. В списке указаны:
Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки
Культура, организация досуга и равзлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Гостиничный бизнес
Общественное питание
Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения
Организация конференций и выставок
Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Напомним, ранее в правительстве России сообщили о создании антикризисного фонда на 300 млрд рублей, введении налоговых льгот для туроператоров и авиакомпаний, а также других мерах поддержки бизнеса. Также о помощи предпринимателям говорил Владимир Путин в своем обращении к населению — бизнесмены получат отсрочку по налогам, страховые взносы снизят до 15%. На встрече с предпринимателями также было объявлено о возможном запуске программы кредитования малого бизнеса с нулевыми ставками.