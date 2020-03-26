Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

В правительстве России составили список из девяти отраслей, которые больше других пострадали от коронавируса. Как пишет 26 марта Forbes, им окажут поддержку в первую очередь.



По данным издания, участникам встречи Владимира Путина с предпринимателями 26 марта показали этот перечень. Подлинность документа Forbes подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник. В списке указаны:



Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки



Культура, организация досуга и равзлечений



Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

