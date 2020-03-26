FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 23:41
2
Печать

Forbes: Правительство назвало девять отраслей, пострадавших от коронавируса, которым помогут в первую очередь

В правительстве России составили список из девяти отраслей, которые больше других пострадали от коронавируса. Как пишет 26 марта Forbes, им окажут поддержку в первую очередь.

По данным издания, участникам встречи Владимира Путина с предпринимателями 26 марта показали этот перечень. Подлинность документа Forbes подтвердили один из участников встречи и федеральный чиновник. В списке указаны:

Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки

Культура, организация досуга и равзлечений

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения

Организация конференций и выставок

Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Напомним, ранее в правительстве России сообщили о создании антикризисного фонда на 300 млрд рублей, введении налоговых льгот для туроператоров и авиакомпаний, а также других мерах поддержки бизнеса. Также о помощи предпринимателям говорил Владимир Путин в своем обращении к населению — бизнесмены получат отсрочку по налогам, страховые взносы снизят до 15%. На встрече с предпринимателями также было объявлено о возможном запуске программы кредитования малого бизнеса с нулевыми ставками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260566471
Его дружки и так черпают из казны "полной ложкой". Отличный бизнес. Попал из за санкций- дали миллиарды из казны. Про строительные и прочии подряды просто не будем говорить. Так и живем.
VotONOkak
Фонд создан для своих дружков,чтобы попилить бюджет страны!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний