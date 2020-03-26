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26.03.2020 18:13
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В России отзывают новые Audi Q7 и Q8 из-за трещин в спинке сиденья

Фото: Audi

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Им необходимо заменить раму спинки одного из передних сидений.

Как сообщает 26 марта пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность возникновения трещин на поперечине спинки левого переднего сиденья. В результате жгут проводов, находящийся в сиденье, может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Отмечается, что прочность самого сиденья трещина в поперечине не нарушает, а повреждение жгута выявляется во время диагностики.

Тем не менее 246 автомобилей Audi Q7 и Q8, VIN-коды которых перечислены в опубликованном Росстандартом документе, необходимо предоставить в дилерский центр, где их проверят и при необходимости заменят раму спинки левого сиденья. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

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