В России отзывают новые Audi Q7 и Q8 из-за трещин в спинке сиденья

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Им необходимо заменить раму спинки одного из передних сидений.
Как сообщает 26 марта пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность возникновения трещин на поперечине спинки левого переднего сиденья. В результате жгут проводов, находящийся в сиденье, может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Отмечается, что прочность самого сиденья трещина в поперечине не нарушает, а повреждение жгута выявляется во время диагностики.
Тем не менее 246 автомобилей Audi Q7 и Q8, VIN-коды которых перечислены в опубликованном Росстандартом документе, необходимо предоставить в дилерский центр, где их проверят и при необходимости заменят раму спинки левого сиденья. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.