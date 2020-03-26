В России отзывают новые Audi Q7 и Q8 из-за трещин в спинке сиденья

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило отзывную кампанию для кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Им необходимо заменить раму спинки одного из передних сидений.



Как сообщает 26 марта пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность возникновения трещин на поперечине спинки левого переднего сиденья. В результате жгут проводов, находящийся в сиденье, может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Отмечается, что прочность самого сиденья трещина в поперечине не нарушает, а повреждение жгута выявляется во время диагностики.