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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 17:55
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Пока самолёты летают. Посольство США в РФ призвало соотечественников срочно покинуть страну

Посольство США в Москве призвало американцев, желающих вернуться на родину, в срочном порядке покинуть Россию. Уже завтра это будет невозможно.

«Посольство США проинформировано о том, что коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно ограничены или полностью отменены 27 марта. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и призываем американских граждан, желающих вернуться в США, незамедлительно спланировать свой выезд», — написала пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс в Twitter.

С полуночи 27 марта Россия прекратит все международное авиасообщение, чартерное и регулярное.

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Комментарии (2)

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Ну вот и началось...
tomalena
ой, а если шпионы-нелегалы попросятся? время такое - всем надо выходить из тени...и я не про налоги
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