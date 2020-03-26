Пока самолёты летают. Посольство США в РФ призвало соотечественников срочно покинуть страну
Посольство США в Москве призвало американцев, желающих вернуться на родину, в срочном порядке покинуть Россию. Уже завтра это будет невозможно.
The US Embassy is aware of reports that commercial & chartered flights out of Russia may be severely curtailed or completely cancelled on March 27. We continue to monitor the local situation & to encourage US citizens who wish to return to the US to make immediate plans to do so.— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) March 26, 2020
«Посольство США проинформировано о том, что коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно ограничены или полностью отменены 27 марта. Мы продолжаем следить за ситуацией в стране и призываем американских граждан, желающих вернуться в США, незамедлительно спланировать свой выезд», — написала пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс в Twitter.
С полуночи 27 марта Россия прекратит все международное авиасообщение, чартерное и регулярное.