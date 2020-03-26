ЦБ РФ рекомендовал банкам на «каникулярной» неделе перейти на «новогодний» режим работы

Банк России 26 марта порекомендовал кредитным организациям страны с 30 марта по 3 апреля работать в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни, а также обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов.



«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — сообщила пресс-служба регулятора.

