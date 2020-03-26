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26.03.2020 17:43
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ЦБ РФ рекомендовал банкам на «каникулярной» неделе перейти на «новогодний» режим работы

Банк России 26 марта порекомендовал кредитным организациям страны с 30 марта по 3 апреля работать в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни, а также обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — сообщила пресс-служба регулятора.

В указанный период банки должны обеспечить операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме, отметили в ЦБ РФ.

Кроме того, Банк России рекомендовал кредитным организациям обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Накануне президент России Владимир Путин издал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за работниками зарплаты в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

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