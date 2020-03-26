В Петербурге дворецкий бизнес-тренера признался в краже 11 млн рублей. После жизни на широкую ногу его ждёт СИЗО
Петербургский суд избрал меру пресечения 39-летнему Дмитрию Тарасову, обвиняемому в краже 11 млн рублей. О том, почему чужое брать нехорошо, в ближайшее время он сможет поразмышлять в следственном изоляторе.
Как сообщает 26 марта объединённая пресс-служба судов, Сестрорецкий районный суд Петербурга арестовал Тарасова до 24 мая 2020 года. Он признал свою вину.
Следствие полагает, что обвиняемый проник в частный дом на Новгородской улице в посёлке Песочный и украл с его чердака 150 тысяч долларов, или 11,7 миллиона рублей.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что деньги принадлежали его работодателю — 57-летнему бизнес-тренеру, который на момент совершения преступления находился в Испании. Тарасов трудился в чужом доме дворецким, а месяц назад случайно нашел на чердаке рюкзак с деньгами. Сначала он таскал из заначки понемногу, а потом взял всю сумму, бросил сожительницу и зажил на широкую ногу, сняв апартаменты в центре Петербурга. Там его и задержала полиция.