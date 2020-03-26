Вячеслав Макаров предложил продавать зажигалки по паспорту

Фракция «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга предложила запретить продажу ёмкостей с бытовым газом несовершеннолетним. Вячеслав Макаров уверен, что это поможет справиться с детской токсикоманией. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба городского парламента.
«Новая угроза требует принятия срочных мер законодательного характера. Необходимо принять жесткое решение и запретить продажу газосодержащих емкостей, газовых зажигалок лицам, не достигшим 18 лет. Лучше остановить новую эпидемию токсикомании на начальном этапе, потому что впоследствии борьба с ней потребует уже гораздо больших средств и усилий. Кроме того, эти товары в руках детей являются постоянным источником пожарной опасности», — приводит пресс-служба слова Макарова.
Спикер Заксобрания подчеркнул, что в России данный вид токсикомании за три года унес жизни 361 ребенка. При этом, если в 2016 году зафиксировано 65 таких случаев, то в 2018 году — уже 154.
За нарушение запрета единороссы предлагают штрафовать граждан на суммы от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Законопроект внесен на рассмотрение в городской парламент.