Вячеслав Макаров предложил продавать зажигалки по паспорту

Фракция «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга предложила запретить продажу ёмкостей с бытовым газом несовершеннолетним. Вячеслав Макаров уверен, что это поможет справиться с детской токсикоманией. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба городского парламента.



«Новая угроза требует принятия срочных мер законодательного характера. Необходимо принять жесткое решение и запретить продажу газосодержащих емкостей, газовых зажигалок лицам, не достигшим 18 лет. Лучше остановить новую эпидемию токсикомании на начальном этапе, потому что впоследствии борьба с ней потребует уже гораздо больших средств и усилий. Кроме того, эти товары в руках детей являются постоянным источником пожарной опасности», — приводит пресс-служба слова Макарова.

