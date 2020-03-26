Пожилых людей в трех жилых комплексах Петербурга освободят от квартплаты в апреле

Собственникам квартир старше 65 лет в жилых комплексах «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360» не будут начислять квартплату в апреле. Как сообщили «Фонтанке» 26 марта в УК «Эксплуатация ГС-СПб» (дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург»), бесплатными будут все жилищно-коммунальные услуги, включая тепло, водоснабжение и водоотведение.

Сэкономленные средства, по мнению инициаторов идеи, люди смогут потратить на лекарства и продукты. Пожилым не придется тратить время и силы на оплату услуг ЖКХ, они смогут спокойно остаться дома, не подвергая свое здоровье риску в условиях сложной эпидемиологической ситуации.