Пожилых людей в трех жилых комплексах Петербурга освободят от квартплаты в апреле
Собственникам квартир старше 65 лет в жилых комплексах «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360» не будут начислять квартплату в апреле. Как сообщили «Фонтанке» 26 марта в УК «Эксплуатация ГС-СПб» (дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург»), бесплатными будут все жилищно-коммунальные услуги, включая тепло, водоснабжение и водоотведение.
Сэкономленные средства, по мнению инициаторов идеи, люди смогут потратить на лекарства и продукты. Пожилым не придется тратить время и силы на оплату услуг ЖКХ, они смогут спокойно остаться дома, не подвергая свое здоровье риску в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Отметим, что днем ранее депутат Государственной Думы Василий Власов предложил освободить всех россиян от коммунальных платежей на время ограничительных карантинных. Соответствующее обращение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.