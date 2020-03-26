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26.03.2020 11:01
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Пожилых людей в трех жилых комплексах Петербурга освободят от квартплаты в апреле

Собственникам квартир старше 65 лет в жилых комплексах «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360» не будут начислять квартплату в апреле. Как сообщили «Фонтанке» 26 марта в УК «Эксплуатация ГС-СПб» (дочерняя структура компании «Главстрой Санкт-Петербург»), бесплатными будут все жилищно-коммунальные услуги, включая тепло, водоснабжение и водоотведение.

Сэкономленные средства, по мнению инициаторов идеи, люди смогут потратить на лекарства и продукты. Пожилым не придется тратить время и силы на оплату услуг ЖКХ, они смогут спокойно остаться дома, не подвергая свое здоровье риску в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Отметим, что днем ранее депутат Государственной Думы Василий Власов предложил освободить всех россиян от коммунальных платежей на время ограничительных карантинных. Соответствующее обращение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

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Комментарии (5)

Snaky
Т.е., не нужно будет отправлять показания счётчиков за апрель? А затем, в мае, отправить показания начиная с марта? :)
safari2
Дискриминационная мера по отношению ко всем остальным. Почему остальные должны платить за них?

Старики не будут сидеть дома. Они показательно рассекают по городу, наплевав на карантин. В магазинах строятся в очереди, ездят в общественном транспорте, все парки забиты ими. Их надо штрафовать за безответственное отношение.
Modest_5e4ce41f7533b
Не ввести ли старикам фронтовые сто грамм на каждый день? Многие оценят.
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