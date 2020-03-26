Правительство поручило органам власти перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу
Максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти должны быть переведены на дистанционную работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в поручении правительства России, опубликованной 26 марта на сайте кабмина.
Руководители федеральных органов исполнительной власти должны перевести людей на удаленную работу с 27 марта.
Кроме того, ведомства должны представить в правительство информацию о количестве переведенных на дистанционную работу сотрудников центрального аппарата и территориальных органов, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет.
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