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26.03.2020 08:52
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Правительство поручило органам власти перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу

Максимально возможное количество сотрудников федеральных органов исполнительной власти должны быть переведены на дистанционную работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в поручении правительства России, опубликованной 26 марта на сайте кабмина.

Руководители федеральных органов исполнительной власти должны перевести людей на удаленную работу с 27 марта.

Кроме того, ведомства должны представить в правительство информацию о количестве переведенных на дистанционную работу сотрудников центрального аппарата и территориальных органов, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей.

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