«Надо совместно создавать новые правила». Как апартаменты меняют рынок арендного жилья в Петербурге

Хотя ближайший сезон под большим вопросом, в долгосрочной перспективе прогнозируется рост числа туристов в Петербурге. Операционный директор PLG Ольга Смирнова рассказала о том, как компания строит инвест-отели в Московском, Приморском и Невском районах, почему общественное мнение иногда идет вразрез с реальностью и как создание туристической инфраструктуры помогает в развитии районов.

Ольга Смирнова

В какой стадии сейчас находятся ваши отели в разных частях города? — В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нашего инвест-отеля In2It на Витебском проспекте в Московском районе. Первая секция уже подведена под крышу, ведутся фасадные и инженерные работы. Вторую секцию тоже заканчиваем — график нарушать не собираемся. Вторую очередь уже начали, готов котлован, ведется разработка свайного поля. Открыли продажи в проекте на проспекте Большевиков — в отеле «Про.Молодость», там уже начались земляные работы, готовимся к возведению каркаса.

По участку на Приморском проспекте мы прошли градостроительный совет, представив первую версию архитектурно-градостроительного облика — получили замечания, ушли дорабатывать. Обсуждаем сейчас выход на Синопскую набережную, 30. Но в силу того, что другие проекты находятся в активной стадии, работы там еще не начались. Ну и, наконец, почти завершено строительство на площади Александра Невского, запуск состоится в этом году — этот объект будет работать исключительно как классическая гостиница. Таковы статусы адресов, которые были предоставлены компании городом под реализацию стратегического проекта. На Васильевском острове вы отказались от проекта окончательно? — Что касается набережной Смоленки — мы остановили реализацию проекта на этом участке по политически-общественным причинам. Со своей стороны, мы считаем, что находились там на законных основаниях, и остановились не потому, что потеряли интерес к этой локации, а потому что сложилась такая общественная ситуация, которую нельзя было игнорировать. Мы подписали соглашение о расторжении договора аренды, город недавно его зарегистрировал. Так что сейчас это городская земля.

Город предложил вам альтернативу? — Мы считаем, что пошли навстречу органам исполнительной власти и общественности, остановив проект. Наша компания понесла серьезные финансовые потери, и сейчас мы ожидаем переговоров относительно альтернативных участков в городе Влияет ли как-то банкротный иск против акционера PLG Михаила Зингаревича на ход проекта по созданию сети гостиниц? — Нет, не влияет. Эта история родом из портфеля проектов, которыми мы занимались до 2016 года, и ни прямо, ни косвенно не связана с сетью инвест-отелей. Банк предъявляет формальный иск, мы его оспариваем — это контролируемые и управляемые процессы, которые не связаны с реализуемыми проектами. Участок в Приморском районе также не остался без внимания общественности и даже Федеральной антимонопольной службы? Это повлияло на проект? — Договор аренды на инвестиционных условиях там действует. Арендные платежи мы, как инвестор, платим, двигаемся в графике реализации проекта. Сейчас разрабатываем архитектурно-градостроительный облик, который планируем представить на Градсовете с учетом замечаний, которые были сделаны в первый раз.

С точки зрения девелопмента мы движемся в стандартном режиме и понимаем последовательность действий, которые нам предстоят. Мы, конечно, видим повышенное общественное внимание к реализации проекта на этом участке, и сейчас оно сконцентрировано, в основном, вокруг жителей соседнего дома, которые высказываются против строительства. Мы стараемся взаимодействовать с ними, но реализацию не останавливаем. Что касается ФАС, то мы не были приглашены на заседание комиссии - эту новость мы узнали из СМИ

Ольга Смирнова

После первого градостроительного совета звучало мнение, что надо уменьшить высоту проекта. Вы будете ее корректировать? — С точки зрения действующих Правил землепользования и застройки максимальная разрешенная высота для участка на Приморском проспекте — 56 метров. Проект, представленный нами на Градсовете в конце прошлого года, соответствует этим требованиям. Однако замечания по поводу высоты мы услышали, и сейчас работаем над тем, чтобы максимально открыть вид на водную гладь жителям соседнего дома, сделать само здание более легким, темпообразующим, чтобы оно смотрелось более органично для этой территории.

Сильно понижать высоту мы не собираемся, но облегчить силуэт здания и открыть его мы планируем — в ближайший месяц мы предложим несколько вариантов нового облика, чтобы выбрать наиболее компромиссный вариант. Звучало мнение, что на месте вашего проекта должно быть продолжение парка 300-летия и зеленая зона. В рамках вашего проекта вы оставите открытым доступ к воде и пространство вокруг? — Мы не будем закрывать доступ к воде, более того, мы планируем за свой счет сделать работы по берегоукреплению и проложить для жителей прогулочную площадку вдоль линии воды. Также мы готовы поучаствовать в реализации городского проекта, позволяющего замкнуть набережную, через Елагин остров, чтобы расширить прогулочное и парковое пространство в Приморском районе. По поводу сохранения участка как зеленой зоны — это философский вопрос. Потому что если спросить любого прохожего, хотите вы построить дом или сохранить зеленую зону, то, конечно, он ответит, что лучше парк. Но давайте посмотрим на детали. Сейчас эти участки не входят в парк 300-летия, в оригинальном проекте парка на них предполагалось расположить сервисную инфраструктуру, обслуживающую рекреационную зону — торговые центры и гостиницы. Утверждение о том, что мы застраиваем парк 300-летия — это популизм.

Мы даже создали группу в социальной сети «Вконтакте» – «Приморский — центр города», где размещаем информацию об истории этого места, а также о том, что мы планируем делать. Жители домов, которым вы заслоните вид на воду, опасаются, что цена недвижимости может упасть? — Стоимость жилья в данной локации — независимо от того, есть там вид на воду или нет — существенно подросла по сравнению с тем моментом, когда собственники вступали в сделку. Конечно, вид на воду может рассматриваться как критерий, увеличивающий стоимость квадратного метра, но, когда эти площади продавались, в открытом доступе была информация, что данный участок предполагается к инфраструктурной застройке. И никогда никто не обещал, что данный участок не будет застроен, и не появится других зданий. При этом мы считаем, что появление гостиницы на этом участке будет способствовать развитию инфраструктуры всего Приморского района в целом — появятся сервисные предприятия, рестораны. Мы рассчитываем, что достроят продолжение Приморского проспекта. Все это формирует добавочную стоимость жилья в локации, она однозначно не будет снижаться.