В Петербурге сын убил родителей. Утверждает, что избавил их от страданий

Двойное убийство совершено в Красногвардейском районе Петербурга. Подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал о своих мотивах.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 марта в квартире дома на Казанской улице района Малая Охта молодой петербуржец набросился с ножом на отдыхавших родителей. 50-летнюю мать нашли в кровати с множественными ранениями. 56-летнего отца забрала скорая, но до больницы живым не довезла.



Об убийстве полицейским сообщил сам подозреваемый Кирилл Балакшов. Он утверждает, что своим поступком избавлял от страданий тяготившихся земной жизнью родителей. Балакшова задержали и доставили в 52-й отдел полиции.

