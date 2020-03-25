Главное о коронавирусе в Петербурге: горожане проведут неделю дома, главный врач больницы Боткина рассказал про инфекцию, поликлиники приостановят плановую медпомощь
В России за сутки произошел резкий скачок больных коронавирусом. Число случаев выросло сразу на 163, и всего теперь болеют 658 человек. Открыта и статистика летальных исходов, в столице скончались двое пожилых пациентов.
На данный момент в петербургской больнице Боткина продолжают оставаться 16 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Обитатели карантинного корпуса больницы Боткина в Петербурге рассказали «Фонтанке», что им начали предлагать поехать домой, подписав отказ от госпитализации. В больнице пояснили, что это касается только тех, кто уже получил первый отрицательный тест и очень хочет на свободу.
Главный врач больницы Боткина рассказал про коронавирус прямо из цитадели борьбы с мировой заразой.
А главный санитарный врач Петербурга разъяснила, кого пока не будут лечить в частных и госполиклиниках из-за коронавируса. Постановление о приостановке оказания плановой медицинской помощи вызвало панику среди горожан.
Президент России Владимир Путин в целях борьбы с распространением коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Работать будут структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Ретейлеры поспешили заверить, что на них выходные не распространяются, а значит, нет повода паниковать и запасаться продуктами впрок.
Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, как скажется решение президента Путина о выходной неделе. У школьников продлятся каникулы и учится они начнут 6 апреля, но дистанционно. Где взять логины и пароли для детей, можно прочитать здесь. Однако, около 3% школьников не имеют компьютеров для начала дистанционного образования. Это почти 15 тысяч детей. Технику им предложили пожертвовать.
Нерабочая неделя переполошила всех. «Фонтанка» опросила представителей бизнеса и выяснила: во-первых, это дорого обойдется предпринимателям — как и любое привлечение граждан к труду в государственные выходные. Во-вторых, граждане, обретя свободу, вряд ли потратят ее на сидение в четырех стенах. Потому что официального карантина с соответствующим запретом шататься по городу без веской причины у нас не ввели.
Хотя мэр Москвы Сергей Собянин уже рассказал, что в этот период в Москве будут закрыты рестораны, бары и парки и анонсировал дополнительные ограничительные меры, о которых расскажет 26 марта.