Новый начальник Боткина смело выбрал для общения в разгар пандемии формат пресс-конференций. И не где-нибудь, а прямо в эпицентре борьбы — комплексе на Пискаревском проспекте, 49. Именно там содержатся заболевшие коронавирусом и три сотни подозреваемых. Возможно, что сейчас это самое безопасное место в городе. На мероприятие он пришел без маски.

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

На утро 25 марта в этой больнице находились 324 пациента (и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением, включая 20 детей из Петербурга). В больнице всего 338 боксов. Некоторые в них уже лежат по двое. Но, по словам Гусева, Боткина пока не забита под завязку. Близко к пиковой емкости подбирались в пятницу, 13 марта. Оставалось всего «около 14 боксов». С тех пор выписывают даже чуть больше, чем привозят. В среднем в день поступает от 40 до 60 пациентов.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

По его оценке, сейчас еще не пик пандемии и пока не видно экспоненциального роста, который был в других странах. Но его ожидают, к нему готовятся. Первой удар после Боткина примет больница Святого Георгия.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будем наблюдать снижение роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. И тогда больница Святого Георгия станет для нас первым эшелоном. Если не будет хватать мощностей, то подключится следующий стационар, за ним — еще один. Все продумано и просчитано», — заверил Гусев. Нагрузка на врачей, несмотря на то что ситуация относительно спокойная, уже выросла. Но никто не жалуется. «Врачи-инфекционисты — это особая категория врачей. Нет тех, которые попали в эту профессию случайно. Поэтому ни одной жалобы, ни одного вздоха о том, что нам нужно остаться на час, на два, на три, я не слышу. И не слышат мои коллеги. Если нужно, люди продолжают работать, — отметил главврач. — Естественно, мы будем все это учитывать в оплате труда».

Речь об отправке легких пациентов домой до получения всех анализов пока тоже не идет. Для выписки должен быть выдержан 14-дневный карантин, получены два отрицательных анализа и должно произойти клиническое выздоровление.

«Пока отправлять домой заболевших в легкой форме у нас планов нет — мы стараемся не прибегать к этому варианту. Если действительно будет много тяжелых больных и наши боксы будут заполнены именно этой категорией пациентов, то легкие формы будут лечиться амбулаторно. Пока стараемся всех, независимо от формы течения заболевания, наблюдать у себя», — сообщил Гусев.



главный врач больницы имени Боткина Фото: Денис Гусев

Появились пациенты, требующие особого внимания. В отделение реанимации и интенсивной терапии попал больной с COVID-19. У него нет пневмонии, и он не на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В связи с этим снова всплыл вопрос о стоимости лечения. Накануне вице-губернатор Елин в прямом эфире заявил, что лечение больных в легкой форме обходится в 60 тысяч рублей, в средней — в 140, а в тяжелой — в 202 тысячи. И зачем-то уточнил, что все это в день. Начальник больницы имени Боткина поправил, что это — цена за все время работы с пациентом.

Калькуляцией занимались экономисты этой больницы. В цене — весь перечень медикаментов и затрат, от эксплуатации оборудования до оплаты труда. Каждый тариф — гигантская простыня на много листов. Разница между ними — в использовании аппаратов ИВЛ, реанимационных коек, объемах труда реаниматологов и применении экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).



Сейчас главная инфекционная больница Петербурга, по заверениям главврача, всем обеспечена. Есть 23 аппарата ИВЛ (десять — на Миргородской, еще 13 — на Пискаревском). В реанимационном отделении 12 коек, то есть по одному аппарату на человека плюс один запасной. Но если начнется массовое поступление тяжелых больных, реанимационные палаты предлагается разворачивать прямо в нынешних боксах. Если закупить дополнительные ИВЛ к этому моменту не успеют, то их будут брать из других стационаров, где прекращено оказание плановой помощи.

До конца следующей недели при больнице должно начаться тестирование на COVID-19. Материалы будут привозить из всех районов города, чтобы разгрузить основную лабораторию — Центр диагностики коронавируса. В Боткина рассчитывают делать по 100 анализов в день. А результаты давать через сутки.

Рассказал Гусев и про отношение пациентов. Большая часть попавших в боксы понимают, что если у них есть симптомы, то нужно провериться, и уважительно относятся к врачам. Особо тепло медики вспомнили выписанную сегодня десятилетнюю девочку, которая встречала их каждый день с улыбкой. Но есть и те, кого приходится убеждать остаться в больнице и успокаивать рвущихся на волю: «Мы начинаем говорить, что это так положено. Что нужно дождаться отрицательных результатов, чтобы вы поправились и восстановились. Это для вашего же блага и для ваших же родных... Но не все понимают».

По его словам, очень многое в борьбе с пандемией будет зависеть от того, сработают ли ограничительные меры, которые сейчас применяются в городе и в стране.

«Суть в том, что, когда идет пандемия, те, кому положено заразиться и переболеть, заболеют... Это законы природы. Наша цель сделать так, чтобы новые случаи появлялись равномерно, а наши ресурсы на них равномерно тратились, — объяснил врач. — Так мы избежим проблем, которые есть, например, в Италии».

Самой большой поддержкой для врачей в нынешней ситуации станет сознательность горожан.

«Если у вас есть пожилые родители, ограничьте контакты с ними. Принесите продукты, поставьте перед дверью и уходите. Не нужно общаться на близком расстоянии. Часто бывает, что заболевание у молодого человека и у ребенка может быть в субклинической форме — без симптомов. А пожилой заразится и у него разовьется тяжелая форма», — отметил Гусев. И поделился секретом, как сам уговорил своих пожилых родителей никуда не выбираться. «Я им позвонил и сказал: «Дорогие мои, я к вам пока приходить не буду. Если надо что-то привезти, то я оставлю под дверью. Вы на меня не обижайтесь, но видеться мы не будем. Я-то здоровый и молодой, со мной ничего не будет. А если вы заразитесь, то я себе этого не прощу». Вот как нужно подходить к этому вопросу», — рассказал главврач.