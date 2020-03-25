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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 12:46
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Десятилетняя пациентка, вылечившаяся от коронавируса, выписана из Боткина

В Боткинской больнице 25 марта рассказали, что из инфекционного блока выписана 10-летняя девочка. Она находилась в стационаре вместе с мамой.

Врачи уточнили, что заболевание у неё протекало в лёгкой форме. Вместе с ней наблюдалась мама. Они были образцовыми пациентами и оставили приятные впечатления у специалистов.

На данный момент в петербургской больнице продолжают оставаться 16 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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