Десятилетняя пациентка, вылечившаяся от коронавируса, выписана из Боткина

В Боткинской больнице 25 марта рассказали, что из инфекционного блока выписана 10-летняя девочка. Она находилась в стационаре вместе с мамой.



Врачи уточнили, что заболевание у неё протекало в лёгкой форме. Вместе с ней наблюдалась мама. Они были образцовыми пациентами и оставили приятные впечатления у специалистов.



На данный момент в петербургской больнице продолжают оставаться 16 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.



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