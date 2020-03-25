Карантин за счет работодателя — с заразительным эффектом

«Нерабочая неделя», объявленная президентом, переполошила всех. "Фонтанка" опросила представителей бизнеса и выяснила: во-первых, это дорого обойдется предпринимателям — как и любое привлечение граждан к труду в государственные выходные. Во-вторых, граждане, обретя свободу, вряд ли потратят ее на сидение в четырех стенах. Потому что официального карантина с соответствующим запретом шататься по городу без веской причины у нас не ввели.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Путин в своем антикоронавирусном обращении к нации объявил с 30 марта неделю выходных. Бизнес отнесся с пониманием. Но отметил, что, если не ввести войска, как в Париже, мера даст обратный эффект.



В подписанном и опубликованном сегодня же в 19 часов указе перечислены организации, которые имеют право своих сотрудников от станка не отпускать. Чтобы попасть в список исключений, достаточно доказать, что твоя компания — из структуры жизнеобеспечения, либо медицинская, аптечная или, на худой конец, «непрерывно действующая». Также индульгенцию получили те, кто обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также выполняет неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или ремонтирует и разгружает что-то неотложное. Сразу оговоримся — жизнь в Петербурге не замрет. В пресс-службе администрации губернатора «Фонтанке» дали понять, что будут исполнять поручение президента, не сходя с рабочего места.

В компании «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование - ПАО «Ленэнерго») все аварийно-диспетчерские службы работают в обычном режиме, часть административных сотрудников уже переведены на удаленный режим. С 30 марта организуют дежурство персонала, необходимого для бесперебойного энергоснабжения, при этом в компании обещают максимально соблюдать противовирусные рекомендации: мыть руки и чихать в локоть.



ГУП «ТЭК СПб» работает в штатном режиме, но перевел на удаленный режим работы до 50% коллектива, в первую очередь, сотрудников старше 65 лет. Остальных, говорят, обеспечили антисептическими средствами, приходящим на работу меряют температуру, а непосредственно на предприятии организован ежедневный прием врача общей практики.

Сергей Малинин, глава комитета по благоустройству, заявил, что и сам комитет, и городские дорожные предприятия будут работать в обычном режиме, так как занимаются обеспечением жизни города. В комитете по энергетике тоже организуют дежурство части персонала — и тоже с максимальным соблюдением противовирусных рекомендаций.

А частные предприятия, у которых есть выбор, работать ли в выходные, готовятся к дополнительным расходам и упущенной выгоде.

На заводе «Hyundai» пока анализируют новую ситуацию и прокомментировать свои планы на выходные будут готовы не раньше завтрашнего дня. «Nissan» остановит работу, но дальнейшие детали тоже будут ясны позднее.

«Мы не знаем, что именно имеется в виду под «нерабочей неделей». Если как бы считать это аналогом майских праздников или новогодних каникул — в майские праздники «Максидом» работает, а в новогодние каникулы не работает только 1 января, - говорит член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. - Но мы понимаем, что эти «каникулы» - не ради праздника, а чтобы оградить людей от возможного распространения инфекции. Это относится и к совместному сидению в одном офисе, и к поездкам в общественном транспорте. У нас уже сейчас часть офиса переведена на удаленку, и по утрам и по вечерам проводятся видеоконференции с теми, кто работает из дома. Что касается тех сотрудников, которые находятся на фронтлайне и работают непосредственно с покупателями, мы их стараемся оградить от возможной опасности. У нас установлены диспенсеры с антисептиком, постоянно проводится влажная уборка, раз в час обрабатываются антисептиком все дверные ручки, поручни и поверхности касс, усилено проветривание. Около касс нанесена разметка на расстоянии полутора метров, чтобы в очереди люди не стояли слишком близко и не дышали друг на друга. С точки зрения экономики, работа предприятия в выходные дни - это всегда дополнительные затраты. Трудовой кодекс гласит, что за работу по праздникам и выходным надо платить больше. Но в любом случае, важно, как эта инициатива будет обозначена с законодательной точки зрения. Мы ожидаем повышения нагрузки на бизнес, и этот эффект может быть смягчён, только если окажется, что, например, выходные для "удалёнщиков" необязательны, или что зарплаты и страховые взносы в социальные фонды всех сотрудников, которых надо отпустить на выходные, за этот период будут бизнесу компенсированы из бюджета. А если речь идёт о том, что предприятия должны закрыться, люди уйти домой, но зарплаты надо платить - не очень понятно, откуда возьмутся деньги на зарплаты в отсутствие выручки. Мы надеемся, что меры в итоге будут разумными».



Генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов останавливать производство не планирует. «Мы производим инсулины, если мы остановимся, что будет? - сказал он «Фонтанке». - Президент сказал, что на каникулы - за исключением инфраструктуры, органов власти, больниц. Наши заводы, которые производят жизненно важные препараты, не могут встать, это даже не обсуждается. Кто не задействован в производстве, будут, скорее всего, отдыхать. Но останавливать заводы мы не имеем никакого морального права». «Производство нельзя остановить, так как оно у нас непрерывного цикла, - сказал, в свою очередь, генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов. - Не сможем их остановить, иначе это будут большие убытки. Но будем переходить на сокращенный режим. Работа по созданию вакцины против коронавируса тоже не будет остановлена. Большинство офисных сотрудников и так работают удаленно, офисы пустые».

Глава «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров заявил «Фонтанке», что для строителей проблема не в простое рабочих, а в том, что отдыхают покупатели: «Мы после новогодних каникул до майских в себя приходим. Нам же деньги покупатель несет. А если он отдыхает неделю, выпивает, то ему и нечего нам нести».



Генеральный директор строительной компании Legenda Василий Селиванов новостям о нерабочей неделе не обрадовался, о чем сказал прямо. «Радости по этому поводу нет никакой. По сути, объявлен карантин за счет работодателя, - сказал он. - Можно на неделю уйти так, что потом два года не возвращаться... Во-первых, надо определить, что можно сделать за два операционных дня для подготовки такой радости, к очередным новогодним каникулам для всей страны за наш счет, во-вторых, как должна работать компания, чтобы сотрудникам было куда возвращаться. Есть подразделения, которые обеспечивают операционную жизнедеятельность. Если стройку остановить на неделю, то потребуется в разы больше времени, чтобы ее вернуть. Не ясно, как будет работать инфраструктура. Раз это объявлено, надо исполнять, но надо решить, как сделать таким образом , чтобы нанести минимальный вред деятельности компании».

Директор ГК «Арсенал Недвижимость» Александр Смирнов, прежде чем принимать решения, ждет официального приказа Минтруда с разъяснениями. «Офисным сотрудникам мы уже предложили удаленную работу, - говорит он. - Стройку невозможно остановить. Миксер идет, как его остановить, чтобы бетон не заливали. Есть процессы, остановить которые невозможно, иначе это повлечет за собой разрушение конструкции».



Но нашлись и те, чье отношение к жизни не позволяет сетовать.

«Я считаю, что императору виднее, - сказал управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. - Если он считает, что нам от этого только лучше будет, значит, будет только лучше. Если народ решил, что царь хороший, значит, и меры хорошие. Народ-богоносец ошибаться не может... К этому надо относиться философски. В моей компании на удаленку никого особенно не переведешь, это же не колл-центр, здесь люди должны приходить на работу и работать. Но у меня есть компьютерная система, которая считает всех входящих на наши площадки и показывает, сколько народу выходит на работу. В обычной ситуации у нас выходит на работу 9,5 тысяч человек в день. Минимальное количество за последние дни было в минувшую пятницу — 6,2 тысячи. Вчера было 6,6 тысяч, позавчера - 6,8 тысяч. Что характерно, на производственных площадках не было снижения количества работающих людей. Как только количество входящих вырастет хотя бы до 7,2-7,4 тысяч, значит, дело пошло на поправку... Царь даровал всем свободу на неделю, но кто сказал, что, когда люди эту свободу получат, они будут сидеть дома? Они все ломанутся в деревню на электричках и будут там возделывать свои грядки. И выпивать с соседями. Это значит, что у них изменится круг общения. Перемешивание народных масс из-за этой недели выходных только увеличится. У человека был какой-то ритуал: он утром ругался с женой, ехал на работу, дышал там на 15 человек, а после работы шел выпивать и дышал еще на 15 человек. А теперь он поедет в деревню — и там вокруг него будут другие люди. В чем тогда смысл этой меры, мне, как дилетанту, не разобраться».

