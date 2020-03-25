Движение транспорта по одной из улиц Шлиссельбурга, что в истоке Невы на Ладоге (Ленинградская область), утром 25 марта оказалось полностью перекрыто из-за ДТП — упавшим поперёк дороги столбом.



«Субару» врезался в опору освещения на улице Малоневский канал, у пересечения с улицей Кирова. Об аварии сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».