FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 12:53
0
Печать

У истока Невы «Субару» так снёс столб, что остался без колёс

Движение транспорта по одной из улиц Шлиссельбурга, что в истоке Невы на Ладоге (Ленинградская область), утром 25 марта оказалось полностью перекрыто из-за ДТП — упавшим поперёк дороги столбом.

«Субару» врезался в опору освещения на улице Малоневский канал, у пересечения с улицей Кирова. Об аварии сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В машине сработали подушки безопасности, у неё вырвало колёса. Столб упал на землю вместе с электрическими проводами, они накрыли и автомобиль. Информации о пострадавших нет. «Говорят, водитель скрылся», — пишет автор фотографий Александр, отмечая, что других участников ДТП не видно.

Точные обстоятельства выясняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний