У истока Невы «Субару» так снёс столб, что остался без колёс
Движение транспорта по одной из улиц Шлиссельбурга, что в истоке Невы на Ладоге (Ленинградская область), утром 25 марта оказалось полностью перекрыто из-за ДТП — упавшим поперёк дороги столбом.
«Субару» врезался в опору освещения на улице Малоневский канал, у пересечения с улицей Кирова. Об аварии сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В машине сработали подушки безопасности, у неё вырвало колёса. Столб упал на землю вместе с электрическими проводами, они накрыли и автомобиль. Информации о пострадавших нет. «Говорят, водитель скрылся», — пишет автор фотографий Александр, отмечая, что других участников ДТП не видно.
Точные обстоятельства выясняются.