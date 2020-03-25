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25.03.2020 12:32
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Благовещенский и Литейный мосты ночью разведут по графику

В ночь с 25 на 26 марта в Петербурге разведут два моста на Неве и Большой Неве. Технологические разводки ждут Благовещенский и Литейный мосты, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

График разводки:

  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00

Напомним, что в преддверии начала навигационного сезона, которое состоится 10 апреля, на петербургских переправах проводят технологические разводки, чтобы проверить готовность разводных пролетов и привести их в порядок. Дальнейший график разводок мостов смотрите здесь.

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