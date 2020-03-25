На Курилах прошла первая волна цунами. Жителей эвакуировали на возвышенность

Высота волны цунами в Северо-Курильске после землетрясения на Камчатке составила 50 сантиметров, пострадавших и разрушений нет, сообщает 25 марта ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.



«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15.15 (07.15 мск), высота волны составила около 50 сантиметров. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива», - говорится в сообщении.

