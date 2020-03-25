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25.03.2020 08:04
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На Курилах прошла первая волна цунами. Жителей эвакуировали на возвышенность

Высота волны цунами в Северо-Курильске после землетрясения на Камчатке составила 50 сантиметров, пострадавших и разрушений нет, сообщает 25 марта ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15.15 (07.15 мск), высота волны составила около 50 сантиметров. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива», - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району. Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенные места.

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