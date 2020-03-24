Автомобильные кинотеатры возвращаются из-за коронавируса

Как пишет 24 марта New York Times , сейчас в США продолжают работать 305 кинотеатров под открытым небом, куда можно въехать прямо на машине. Как правило, они функционируют лишь в летнее время, но в нынешней ситуации многие из них решили открыться значительно раньше. В условиях пандемии поход в нормальный кинотеатр связан с неоправданным риском, да и большинство из них закрыты из-за карантина. Автомобильный же кинотеатр позволяет оставаться изолированным от окружающей среды или как минимум соблюдать достаточную дистанцию.

В то время, как из-за распространения коронавируса все больше людей стараются не выходить из дома, максимально ограничить внешние контакты и «соблюдать дистанцию», в США неожиданно актуальными становятся развлечения, популярные в 50-60 годы. Речь идет об автомобильных кинотеатрах.

Более того, New York Times пишет, что «бабушкино» развлечение пришлось по душе даже молодому поколению. Как некогда «поколение цветов», нынешние дети с удовольствием смотрят кино, сидя на крыше автомобиля, в то время как более старшие комфортно располагаются с попкорном и напитками внутри.

Впрочем, немногочисленные оставшиеся владельцы подобных кинотеатров смотрят на ситуацию более настороженно, считая новый всплеск популярности временным явлением и рассматривая ее, как случай, предоставленный им судьбой. Несмотря на это, некоторые из них рискуют даже открывать дополнительные «кинозалы» на опустевших из-за вируса автостоянках.

Возможность безопасно собирать достаточно большую аудиторию используют даже местные священники. Так, в штате Кентукки церковь арендует местный автомобильный кинотеатр для проведения служб, причем прихожане в этом случае находятся в своих автомобилях и слушают службу по радио.

В России автомобильные кинотеатры никогда не были популярны, несмотря на постоянные попытки наладить этот вид развлечения. Сегодня таких кинотеатров в нашей стране единицы, есть один и в Петербурге - на Петроградской стороне. Как и американские аналоги, он оборудован на автостоянке и работает только по выходным.