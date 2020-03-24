Автомобильные кинотеатры возвращаются из-за коронавируса

В то время, как из-за распространения коронавируса все больше людей стараются не выходить из дома, максимально ограничить внешние контакты и «соблюдать дистанцию», в США неожиданно актуальными становятся развлечения, популярные в 50-60 годы. Речь идет об автомобильных кинотеатрах.
Как пишет 24 марта New York Times, сейчас в США продолжают работать 305 кинотеатров под открытым небом, куда можно въехать прямо на машине. Как правило, они функционируют лишь в летнее время, но в нынешней ситуации многие из них решили открыться значительно раньше. В условиях пандемии поход в нормальный кинотеатр связан с неоправданным риском, да и большинство из них закрыты из-за карантина. Автомобильный же кинотеатр позволяет оставаться изолированным от окружающей среды или как минимум соблюдать достаточную дистанцию.
Более того, New York Times пишет, что «бабушкино» развлечение пришлось по душе даже молодому поколению. Как некогда «поколение цветов», нынешние дети с удовольствием смотрят кино, сидя на крыше автомобиля, в то время как более старшие комфортно располагаются с попкорном и напитками внутри.
Впрочем, немногочисленные оставшиеся владельцы подобных кинотеатров смотрят на ситуацию более настороженно, считая новый всплеск популярности временным явлением и рассматривая ее, как случай, предоставленный им судьбой. Несмотря на это, некоторые из них рискуют даже открывать дополнительные «кинозалы» на опустевших из-за вируса автостоянках.
Возможность безопасно собирать достаточно большую аудиторию используют даже местные священники. Так, в штате Кентукки церковь арендует местный автомобильный кинотеатр для проведения служб, причем прихожане в этом случае находятся в своих автомобилях и слушают службу по радио.
В России автомобильные кинотеатры никогда не были популярны, несмотря на постоянные попытки наладить этот вид развлечения. Сегодня таких кинотеатров в нашей стране единицы, есть один и в Петербурге - на Петроградской стороне. Как и американские аналоги, он оборудован на автостоянке и работает только по выходным.