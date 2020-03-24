Премьер-министр Индии объявил в стране трехнедельную полную изоляцию
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о полной общенациональной блокировке с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса.
Addressing the nation on battling the COVID-19 menace. #IndiaFightsCorona https://t.co/jKyFMOQO5a— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020
«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — сказал Моди в обращении к жителям страны.
«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем справиться с предстоящим 21 днем, мы будем отброшены назад на 21 год», — отметил Моди.
Согласно данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране коронавирусом заразились 476 человек, 10 из них умерли, выздоровели и выписаны из больниц 40 человек.