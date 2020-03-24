В Нидерландах всего за сутки выявили более 800 заразившихся коронавирусом

Почти 20%-ный рост числа заболевших COVID-2019 показали за прошедшие сутки Нидерланды.

«С понедельника у 811 человек был диагностирован коронавирус. <...> За последние 24 часа еще 265 человек были госпитализированы и еще 63 умерли», — сообщает 24 марта издание NL Times со ссылкой на голландское агентство общественного здравоохранения RIVM.

В Нидерландах зафиксировано уже 5560 случаев коронавируса. Из-за распространения COVID-2019 власти страны приняли решение запретить людям собираться в группы более 3 человек, кроме семей. Также ограничены любые массовые мероприятия.