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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 17:55
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В Нидерландах всего за сутки выявили более 800 заразившихся коронавирусом

Почти 20%-ный рост числа заболевших COVID-2019 показали за прошедшие сутки Нидерланды.

«С понедельника у 811 человек был диагностирован коронавирус. <...> За последние 24 часа еще 265 человек были госпитализированы и еще 63 умерли», — сообщает 24 марта издание NL Times со ссылкой на голландское агентство общественного здравоохранения RIVM.

В Нидерландах зафиксировано уже 5560 случаев коронавируса. Из-за распространения COVID-2019 власти страны приняли решение запретить людям собираться в группы более 3 человек, кроме семей. Также ограничены любые массовые мероприятия.

Напомним, что в Испании за прошедшие сутки было зафиксировано 500 смертей от коронавируса, а в Иране в день заражается около 1000 человек.

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