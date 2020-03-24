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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 08:54
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Власти готовятся открыть Ухань, который стал очагом вспышки коронавируса. В Китае выздоровели более 90 процентов заболевших

Власти Китая откроют транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19. Ограничения снимут с 8 апреля, сообщил 24 марта городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», - цитирует документ РИА Новости.

Ухань находится практически в полной изоляции от внешнего мира с 23 января. В городе остановлена работа метро и общественного транспорта, не функционируют железнодорожные вокзалы и аэропорт, в город не пускают автобусы и водный транспорт. Жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.

Комитет по вопросам здравоохранения КНР также сообщил, что более 90% всех зараженных коронавирусом в Китае выздоровели, в настоящий момент в больницах остаются 4 735 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

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Комментарии (1)

lexus
Китайцы реально молодцы. Они так оперативно справились с неожиданной проблемой. Думаю ни Америка ни Европа не справились с этой ситуацией. И мы получили бы взрывную эпидемию по всему миру. Сейчас же у нас есть драгоценное время подготовиться.
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