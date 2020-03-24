Власти готовятся открыть Ухань, который стал очагом вспышки коронавируса. В Китае выздоровели более 90 процентов заболевших

Власти Китая откроют транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19. Ограничения снимут с 8 апреля, сообщил 24 марта городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



«Начиная с полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», - цитирует документ РИА Новости.



Ухань находится практически в полной изоляции от внешнего мира с 23 января. В городе остановлена работа метро и общественного транспорта, не функционируют железнодорожные вокзалы и аэропорт, в город не пускают автобусы и водный транспорт. Жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.

